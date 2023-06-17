En büyük 'oyun'cu

Yayınlanma: 17.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.06.2023 - 03:00

Pandemi ile yıldızı daha fazla parlayan oyun sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Oyun piyasasının 2027’ye kadar dünyada 307 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu da Hollywood ve müzik piyasasının tamamından daha büyük bir pazar haline geleceğini gösteriyor. Sektör, ülke ekonomileri için de önemli bir kazanç kaynağı haline geldi.

2019’dan bu yana VC’ler, özel sermaye, birleşme ve satın alma üzerinden oyun sektörüne 240 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Hem teknoloji ve medya devlerinin birleşme ve satın alma hamleleri hem de geleneksel oyun şirketlerinin güçlü yatırımları oyun sektöründeki büyümede kritik rol üstlendi.

Bain & Company’nin raporuna göre, oyun sektörünün büyümesi 13 - 17 yaş arası genç hedef kitleden yüksek etkileşim ile hızlanıyor. 13 - 17 yaş arası gençler, müzik, TV veya sosyal medya gibi medya formatlarına kıyasla, zamanların yaklaşık yüzde 40’ını oyunlarda geçiriyor.

TÜRKİYE BEŞİNCİ OLDU

Türkiye’de 42 milyon oyuncu mobilden, 24-25 milyon oyuncu bilgisayardan ve yaklaşık 15 milyon oyuncu ise konsolda oyun oynuyor. Türkiye’de video oyunlarına gösterilen ilginin de dünya ortalamasının üzerinde olduğu görüldü. Dünya ortalamasında yüzde 81.9 olan bu oranın Türkiye’de yüzde 92.3’ü bulması dikkati çekti. Ocak 2022’de dünyada en çok video oyun oynayan yedinci ülke konumunda olan Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla beşinci sıraya çıktı. “Video Oyun Endüstrisi” raporuna göre Türkiye’deki yetişkin bireylerin yüzde 81’i mobil oyun oynarken mobil oyuncuların yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u kadınlardan oluşuyor.