En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar açıklandı! Hangisi zirvede?

Yayınlanma: 01.08.2023 - 10:58

Güncelleme: 01.08.2023 - 10:58

Yeni akıllı telefonlar tanıtıldıkça onların nasıl olduklarını test eden platformlara bir akış oluyor. Akıllı telefonları farklı şekillerde test eden ve onları derecelendiren DxOMark, en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar listesini de güncelledi. Pek çok değişken bulunuyor ve bu sayede telefonlara puanlar veriliyor en nihayetinde bu puanların toplamından sonra bir ortalama çıkartılıyor.

EN İYİ EKRANLI İKİ TELEFON VAR!

Bu kapsamda değerlendirildiğinde en iyi ekranlı telefonlar 151 puan ile Google Pixel Fold ve Honor Magic 5 Pro oluyor. Her iki telefon da 151 puan almış ve ardından 149 puanla iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro ikilisi geliyor.

Sırasıyla; Galaxy S23 Ultra-Snapdragon versiyon 148 puan, Galaxy S23-Snapdragon versiyon 148 puan, Google Pixel 7 Pro 146 puan, Galaxy S23 Plus 146 puan, iPhone 13 Pro Max 145 puan ve iPhone 13 Pro da 144 puan almış durumda.

Kamera tarafında uzun bir süre liste başı olan Huawei ise ekran tarafında o başarıyı yakalamamış duruyor, Huawei 11'inci sırada 141 puanla Mate 50 ile yer alıyor.