En iyi ekrana sahip telefonların listesi güncellendi!
DxOMark tarafından açıklanan yeni liste iPhone üstünlüğünü ortaya çıkartıyor.
Akıllı telefonları farklı testlere tabi tutarak derecelendirme yapan DxOMark, en iyi ekrana sahip akıllı telefonları güncelledi. Bu noktada listede Apple'ın iPhone'larının ağırlığı hissediliyor. İlk 10'da 4 Android telefon kendine yer bulurken, 6 iPhone bu listede en iyi ekrana sahip akıllı telefonlar arasında yer alıyor.
EN İYİ EKRANA SAHİP AKILLI TELEFON: iPHONE 14 PRO MAX
En iyi kamera, en iyi ses performansı ve en iyi ekran gibi farklı kategorilerde farklı testlerle telefonları sınayan DxOMark, en son yaptığı testlere göre 149 puan verdiği iPhone 14 Pro Max'i en iyi ekrana sahip telefon ilan etti.
İkinci sırada iPhone 14 Pro yine 149 puan ile bizleri karşılıyorken, 146 puanla Google Pixel 7 Pro, 145 puanla iPhone 13 Pro Max, 144 Puanla 13 Pro ve 140 puanla altıncı sırada iPhone 14 Plus bizleri karşılıyor.
Yedinci sırada 140 puanla Google Pixel 7 yer alırken, sekizde 140 puanla Honor Magic 4 Ultimate, dokuzda 139 puanla iPhone 14 ve son sırada Oppo Find X5 Pro 139 puanla listede yerini alıyor.
DxOMark'a göre en iyi ekrana sahip telefonların tam listesi;
iPhone 14 Pro Max – 149 puan
iPhone 14 Pro – 149 puan
Google Pixel 7 Pro – 146 puan
iPhone 13 Pro Max – 145 puan
iPhone 13 Pro – 144 puan
iPhone 14 Plus – 140 puan
Google Pixel 7 – 140 puan
Honor Magic 4 Ultimate – 140 puan
iPhone 14 – 139 puan
Oppo Find X5 Pro – 139 puan
Oppo Find X5 – 138 puan
iPhone 13 – 136 puan
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) – 136 puan
Huawei P50 Pro – 135 puan
Samsung Galaxy S22 Plus (Exynos) – 135 puan
Samsung Galaxy Z Flip4 – 134 puan
Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) – 134 puan
Vivo X80 Pro (MediaTek) – 134 puan
Samsung Galaxy Z Fold4 – 133 puan
Samsung Galaxy S22 (Exynos) – 133 puan
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