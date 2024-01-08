En popüler işletim sistemleri sıralaması değişebilir mi?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:40

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:40

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android oluyor. Counterpoint Research tarafından kasım ayında yayınlanan bir rapora göre Android yüzde 81'lik bir pazar payına sahip. İkinci sırada ise yüzde 16'lık pazar payı ile iOS yer alıyor. Bunu üçüncü sırada yüzde 3 ile Huawei imzalı HarmonyOS takip ediyor.

Yeni iddialara göre HarmonyOS, bu liderlik yarışında iOS'un önüne geçebilir. Bu iddianın kaynağı ise Tech Insights'ın haberi oluyor. Burada Huawei Mate 60 ile HarmonyOS kullanımının artacağı ve hızlı yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu iddialar şu an için tahminden öteye geçemiyor ancak Çin pazarında bir süredir iOS tarafında önemli bir gelişme yaşanmıyor. Çin merkezli Huawei de iOS karşısında kozu eline alabilir gibi görünüyor.