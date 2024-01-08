En popüler işletim sistemleri sıralaması değişebilir mi?
Dünyanın en popüler işletim sistemi Android olsa da iOS da hatırı sayılır oranda kullancıya sahip. Yeni iddiaya göre HarmonyOS büyük atılım yapacak ve ikinci sıraya yükselecek.
Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android oluyor. Counterpoint Research tarafından kasım ayında yayınlanan bir rapora göre Android yüzde 81'lik bir pazar payına sahip. İkinci sırada ise yüzde 16'lık pazar payı ile iOS yer alıyor. Bunu üçüncü sırada yüzde 3 ile Huawei imzalı HarmonyOS takip ediyor.
Yeni iddialara göre HarmonyOS, bu liderlik yarışında iOS'un önüne geçebilir. Bu iddianın kaynağı ise Tech Insights'ın haberi oluyor. Burada Huawei Mate 60 ile HarmonyOS kullanımının artacağı ve hızlı yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor.
Bu iddialar şu an için tahminden öteye geçemiyor ancak Çin pazarında bir süredir iOS tarafında önemli bir gelişme yaşanmıyor. Çin merkezli Huawei de iOS karşısında kozu eline alabilir gibi görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- Uzay istasyonuyla temas kurdu, astronotla konuştu
- ‘Mağdurlar burada, Murat Kurum nerede?’ sloganları
- İstanbul'da kar yağışı tahmini değişti
- Erdoğan ve Gülen sahiden kavgalı mı?
- Elton John'dan Jackson hakkında sert itiraflar
- 'Hilafet sancağı' taşıdılar!
- Bira fiyatlarına dev zam!
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!