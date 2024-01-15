En sağlam şarj kablosu hangi markaya ait? Apple şaşırttı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 10:33

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:33

Akıllı telefonları kullanımaya devam edebilmek için şarj kabloloları büyük önem taşıyor. Şarj kablolarının telefonlar kadar sağlam olmadığı ise biliniyor. Consumer Reports'un yaptığı testlere göre Apple'ın çok eleştirilen şarj kabloları, Samsung ve üçüncü taraf üretim yapan Belkin ve Anker gibi markaların önüne geçmeyi başardı.

EN SAĞLAM ŞARJ KABLOSU APPLE'IN VE AMAZON'UN

Şarj kabloları arasında yapılan sağlamlık testi Apple'ın 2022 ve öncesi cihazlarında kullanılan Lightning kablosu ve USB-C için gerçekleştirildi. Bükülme testine sokulan bu kablolar arasında en mukavemetli olanlar Apple'ın Lightning'i ve Amazon'un USB-C kablosu oldu.

Kabloların sokulduğu bükülme testi ise 90 derecilik bir açıyla cihaz artık çalışmayana kadar büküldü. Apple 11 bin 500 gibi yüksek bir bükülme ile, Amazon'un USB-C şarj kablosu Apple gibi 11 bin 500 bükülme ile zirveye oturdu.

Şaşırtıcı bir biçimde şarj kablolarının ömrünün kısa olmasıyla eleştirilen Apple, yapılan bu Consumer Reports testinden alnının akıyla çıkıyor.

Listede ikinci sırada Anker Lightning yer alıyorken USB-C tarafında Belkin yer alıyor.

Samsung kablosu ise USB-C tarafında alt sıralarda yer alarak bir diğer şaşırtıcı sonucu verdi.