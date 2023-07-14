En sevilen iOS sürümü hangisi?

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:00

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:00

Apple'ın sunduğu işletim sistemi iOS'un ilk tanıtılmasının ardından 16 yıl geçti. 16 yıl içinde onlarca modelde onlarca sürüm güncellemesi sunan Apple'ın en sevilen sürümleri de yeni güncellemenin yolda olmasıyla tekrar gündeme geldi. iOS 17'yi kullanıcılara sunmak için hazırlanan şirket, pek çok yenilik sunmayı tahahüt ediyor.

EN SEVİLEN SÜRÜM HANGİSİ?

Siri'nin akıllı özelliklerini güncellemeyi hedefleyen Apple, yeni sürümde 'anlamlı ve büyük' değişiklikler sunmayacak gibi duruyor.

Yapılan kullanıcı anketleri sonucunda en iyi iOS sürümleri arasında ilk beşte eski ve yeni sürümler de var ve yenilik getiren sürümler öne çıkıyor. Beşinci sırada iOS 16, dördüncü sırada iOS 1, üçüncü sırada iOS 2, ikinci sırada iOS 15 ve birinci sırada iOS 14 var.

iPhone kullanıcılarının en sevdiği sürüm iOS 14 olmuş durumda. En sevilen sürüm haline gelmesinde ise getirilen kapsamlı yenilikler ve değişiklikler sayılabilir. Onlarca yıldır yapılmayan ana sayfa değişikliği ve özelleştirmeleri içeren bu sürüm, widget'lar ve tasarımın genel anlamda değiştirme gibi özellikler sunmuştu.



