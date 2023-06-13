iOS 16.5.1 güncellemesi direkt hatalara odaklanacak

Yayınlanma: 13.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 13.06.2023 - 14:31

iPhone'lara sunulacak en yeni sürümlerden biri olması beklenen iOS 17'den önce ara sürüm sunulacak. Apple'ın kullanıcıların bildirdiği hataları düzeltmek için yayınlamaya hazırlandığı iOS 16.5.1 aynı zamanda güvenlik yaması ve bazı iyileştirmeleri de sunacak.

APPLE BÜYÜK GÜNCELLEMEDEN ÖNCE ARA SÜRÜM YAYINLAYACAK

Büyük bir yenilik getirme kaygısı olmayan iOS 16.5.1, kullanıcıların 16.5 sürümüyle yaşadığı pil sorununu aşacak. Wi-Fi bağlantısının ansızın kesilmesi ve Apple hava durumu uygulamasında gösterilen yanlış verilerin düzeltilmesini içerecek yeni sürüm, ilerleyen günlerde sunulacak.