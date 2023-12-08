Epic, bu hafta normalde 368 TL olan iki oyunu ücretsiz veriyor
Epic Games, bu hafta normalde 140 TL değerindeki Deliver Us Mars'ı ücretsiz olarak veriyor.
Epic Games, her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda oyunseverlerin normalde 299 TL ödeyerek sahip olacağı GigaBash ve 69 TL değerindeki Predecessor ücretsiz hale geliyor.
EPIC GAMES BU HAFTA İKİ OYUNU ÜCRETSİZ VERİYOR
GigaBash, Titanların kralı olmayı vadediyor. GigaBash, filmlerden ilham alan dev kaiju'lar, destansı kahramanlar, ortalığı kasıp kavuran özel saldırılar ve tamamen yıkılabilen ortamlar içeren çok oyunculu arena dövüş oyunu olarak karşımıza çıkıyor.
Predecessor, Paragon'dan ilham alan, MOBA ve FPS türlerini bir araya getiren yüksek tempolu bir aksiyon oyunu olarak tanımlanıyor. Oyun sunduğu stratejik seçimler, üçüncü şahıs kontrol ve sürükleyici aksiyon ile oyuncuların kendini savaşın ortasında hissetmesini sağlıyor.
Her iki oyun da 13 Aralık 19.00'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.
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