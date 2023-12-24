Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği yeni oyun
Epic Games, 21 Aralık ve 31 Aralık arasında her gün ücretsiz bir oyun veriyor. 24 Aralık 19'a kadar ise Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz veriliyor.
Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün yeni bir oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz olarak veriliyor.
Oyunseverler Epic Games hesaplarına 24 Aralık saat 19'a kadar giriş yapıpı oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebiliyor.
Normalde Steam'de 116 TL olan oyun Epic Games tarafında 199 TL olarak satılıyor.
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