Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği yeni oyun

Epic Games, 21 Aralık ve 31 Aralık arasında her gün ücretsiz bir oyun veriyor. 24 Aralık 19'a kadar ise Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz veriliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 13:45
Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği yeni oyun
Abone Ol google-news

Epic Games, bu yılın son ayına özel bir kampanya yaptı ve 21 Aralık'tan 31 Aralık'a kadar her gün yeni bir oyun vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Fallout 3: Game of the Year Edition ücretsiz olarak veriliyor. 

Oyunseverler Epic Games hesaplarına 24 Aralık saat 19'a kadar giriş yapıpı oyunu ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebiliyor. 

Normalde Steam'de 116 TL olan oyun Epic Games tarafında 199 TL olarak satılıyor.




Fallout 3: Game of the Year Edition Epic Games Fallout 3: Game of the Year Edition

İlgili Haberler

Epic Games 719 TL olan oyunu kısa süreliğine ücretsiz veriyor

Epic Games 719 TL olan oyunu kısa süreliğine ücretsiz veriyor
Epic Games'in yılbaşı indirimleri başladı!

Epic Games'in yılbaşı indirimleri başladı!
Epic Games bu hafta normalde 140 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games bu hafta normalde 140 TL olan oyunu ücretsiz veriyor

En Çok Okunan Haberler