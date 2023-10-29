X'de (Twitter) sesli mesaj nasıl gönderilir?

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:50

Güncelleme: 29.10.2023 - 14:50

Sosyal medya platformları, birbirinden farklı özelliklerle rekabet ederken, sesli mesajlar gibi kullanışlı özellikleri bir araya getirerek kullanıcılarına daha fazla çeşitlilik sunuyor. Twitter da bu trende katılan platformlardan biri ve kullanıcılarına sesli mesaj gönderme olanağı sunuyor. Bu özellik, uzun metinler yazmak istemeyen veya hızlıca iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı. Twitter'da sesli mesaj gönderme işlemi oldukça basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Peki Twitter'da sesli mesaj nasıl gönderilir?

TWITTER'DA SESLİ MESAJ NASIL GÖNDERİLİR?

Twitter Uygulamasını Açın: İlk adım olarak Twitter uygulamasını telefonunuzda açın. DM'ler Kısmına Gidin: İletişim kurmak istediğiniz kişiyle olan özel sohbeti açmak için "DM'ler" kısmına gidin. Sesli Not Göndermek İstediğiniz Sohbeti Seçin: İletişim kurmak istediğiniz kişinin adını tıklayarak özel sohbet penceresini açın. Soundwave Düğmesine Basılı Tutun: Sohbet penceresi açıldığında, metin kutusunun üzerinde bir ses dalgası simgesi (Soundwave) göreceksiniz. Bu simgeye basılı tutarak sesli not kaydınızı başlatın. Kaydı Başlatın ve Bitirin: Sesli not kaydı başladığında mikrofonunuzu açık tutun ve iletmek istediğiniz mesajı sesli olarak söyleyin. Kaydı bitirmek için mikrofon simgesini bırakın. Gönderin: Kaydettiğiniz sesli notu kontrol edebilir ve beğenip beğenmediğinizi görmek için dinleyebilirsiniz. Eğer memnunsanız, "Gönder" veya "Send" düğmesine basarak sesli notu sohbetinize gönderebilirsiniz. Silme Seçeneği: Sesli notu yanlışlıkla kaydettiyseniz veya göndermek istemiyorsanız, kaydederken mikrofon simgesini bırakmadan önce sola doğru kaydırarak silme seçeneğini kullanabilirsiniz.

Twitter, şu anda her bir sesli notun maksimum süresini 140 saniye (yaklaşık 2,3 dakika) olarak sınırlıyor.

Unutmayın ki, sesli not gönderme özelliği bazı kullanıcıların eski sürümlerde çalışmayabilir, bu nedenle karşıdaki kişinin güncel bir sürüm kullanması önemlidir.