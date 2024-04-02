Galaxy S20 ve Note 20 serisi güncelleme almayacak
Samsung yaklaşık 4 yıl önce tanıttığı telefonlarıyla ilgili karar alarak, güncelleme göndermeyeceğini duyurdu.
Samsung, 2020 yılında tanıttığı telefonlarına güncelleme desteğini kesiyor. Daha önce de Z Flip modeli için güncelleme vermeyeceğini duyuran Samsung, S20 ve Note 20 modelleriyle bu güncelleme kesme serüvenine devam ediyor. Her iki modelde artık aylık güvenlik güncellemesi almayacak, bunun yerine ihtiyaç duyuldukça azar azar güncelleme gönderilecek.
SAMSUNG'UN ALDIĞI GÜNCELLEME KARARLARI
Pek çok şirket telefonlarına uzun yıllar güncelleme vermeye devam etme kararı alırken, Samsung'un dört yıl önce tanıttığı telefonlara güncellemeyi kesmesi dikkat çekiyor.
Samsung'a göre 4 yıl önce tanıttığı cihazlar artık 'eski'. Buna göre üç aylık periyotta güncelleme alacak telefonlar ise şu şekilde:
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20 Ultra
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy Note 20
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra
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