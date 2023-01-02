Galaxy S23 serisinde kullanıcıların canını sıkacak detay

02 Ocak 2023 Pazartesi, 09:56

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi S23 hakkında pek çok sızıntı yapıldı. Telefon ailesi tanıtım tarihlerinin tekrar ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti, şimdi ise güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung S23 ailesinde depolama alanı artmayacak. Aksine sabit kalacak. Bu ise yüksek depolama alanı bekleyen kullanıcıları üzecek.

SAMSUNG'UN YENİ TELEFON SERİSİNDE DEPOLAMA SABİT

Ortaya atılan iddialarda seride yer alacak tüm modellerin 256 GB depolama alanına sahip olacağı aktarıldı. Yaptığı sızıntılarla kendinden söz ettiren Roland Quandt, yeni telefon serisinde 128 GB versiyonun da yer alacaağını ancak 256 GB versiyonun artmayacağını söyledi.

Samsung'un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23'ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus'ın 899 dolardan, S23 Ultra'nın ise 1.199 dolardan başlayacağı konuşuluyor.

Galaxy S23'ün 6.1 inç Super AMOLED ekranının 2240x1080 çözünürlüğünde 422 ppi, 120Hz ekran yenileme hızında olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söylenen cihazın, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı da aktarılıyor. Ön kamera 10 Megapiksel olacakken, arka kameralar 50 Megapiksel, 10 Megapiksel ve 12 Megapiksel olacak.