Galaxy S23 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu
Samsung'un piyasaya sürmek için hazırlandığı S23 serisi için tanıtım tarihi sızdırıldı.
Samsung'un yeni amiral gemisi serisi S23 hakkında pek çok sızıntı yapıldı. Telefon ailesi tanıtım tarihlerinin ertelenmesiyle gündeme gelmişti, şimdi ise güvenilir kaynaklardan gelen teyite göre Samsung S23 ailesini 1 Şubat 2023 tarihinde tanıtacak.
SAMSUNG GALAXY S23 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ TARAFINDA ELİMİZDE BAZI BİLGİLER VAR
Samsung'un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23'ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus'ın 899 dolardan, S23 Ultra'nın ise 1.199 dolardan başlayacağı konuşuluyor.
Galaxy S23'ün 6.1 inç Super AMOLED ekranının 2240x1080 çözünürlüğünde 422 ppi, 120Hz ekran yenileme hızında olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip olacağı söylenen cihazın, 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunacağı da aktarılıyor. Ön kamera 10 Megapiksel olacakken, arka kameralar 50 Megapiksel, 10 Megapiksel ve 12 Megapiksel olacak.
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