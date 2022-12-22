Galaxy S23 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu

22 Aralık 2022 Perşembe, 10:50

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi S23 hakkında pek çok sızıntı yapıldı. Telefon ailesi tanıtım tarihlerinin ertelenmesiyle gündeme gelmişti, şimdi ise güvenilir kaynaklardan gelen teyite göre Samsung S23 ailesini 1 Şubat 2023 tarihinde tanıtacak.

SAMSUNG GALAXY S23 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ TARAFINDA ELİMİZDE BAZI BİLGİLER VAR

Samsung'un merakla beklenen serisinin aynı zamanda fiyatları da daha önce sızdırılmıştı. Bu kapsamda Samsung Galaxy S23'ün fiyatının 799 dolardan, S23 Plus'ın 899 dolardan, S23 Ultra'nın ise 1.199 dolardan başlayacağı konuşuluyor.