Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Galaxy S24 Ultra için bu sefer kamera özellikleri netleşiyor

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S24 serisinin Ultra modeli için kamera özellikleri netleşmeye başlıyor. İşte yeni ortaya çıkanlar:

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:14
Galaxy S24 Ultra için bu sefer kamera özellikleri netleşiyor
Abone Ol google-news

Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya çıkartmak için çalışmalarını başlattığı S24 serisi hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ailenin en üst modeli olan Samsung Galaxy S24 Ultra'da kameralar dikkat çekecek.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA KAMERA

Telefonun diğer kameraları ise 200 MP, 50 MP ve 12 MP, 10 MP olmak üzere sıralanıyor.  Bu kameraların ayrıntıları ise şu şekilde oluyor;

  • Ana kamera: 200MP 0.6um HP2SX
  • 3x telefoto kamera: 10MP 1.12µm IMX754+ (12MP -> 10MP)
  • 5x telefoto kamera: 50MP 0.7µm IMX854
  • Ultra geniş açı kamera: 12MP 1.4µm IMX564

Samsung'un önceki modellerinde de olduğu gibi farklı ülkelerde farklı işlemci ile çıkış yapan telefonların Snapdragon 8 Gen 3 ve Samsung Exynos 2400 şekilde iki farklı işlemci olacak. 45W şarj desteğinin de Ultra modelinde olacağı söyleniyor.

Samsung'un bu işlemci politikası kapsamında Türkiye'de Exynos 2400'ı getireceği konuşuluyor.


Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S24 Ultra ayrıntılar Samsung Galaxy S24 Ultra kamera Samsung Galaxy S24 Ultra özellikler

İlgili Haberler

Samsung, Galaxy S24 modellerinde titanyum çerçeve kullanabilir

Samsung, Galaxy S24 modellerinde titanyum çerçeve kullanabilir
Galaxy S24 Ultra'nın kamerasında yapılması beklenen değişiklik

Galaxy S24 Ultra'nın kamerasında yapılması beklenen değişiklik
Samsung Galaxy S24 Ultra için yeni ayrıntılar

Samsung Galaxy S24 Ultra için yeni ayrıntılar

En Çok Okunan Haberler