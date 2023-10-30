Galaxy S24 Ultra için bu sefer kamera özellikleri netleşiyor

Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:14

Güncelleme: 30.10.2023 - 12:16

Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya çıkartmak için çalışmalarını başlattığı S24 serisi hakkında ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda ailenin en üst modeli olan Samsung Galaxy S24 Ultra'da kameralar dikkat çekecek.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA KAMERA

Telefonun diğer kameraları ise 200 MP, 50 MP ve 12 MP, 10 MP olmak üzere sıralanıyor. Bu kameraların ayrıntıları ise şu şekilde oluyor;

Ana kamera: 200MP 0.6um HP2SX

3x telefoto kamera: 10MP 1.12µm IMX754+ (12MP -> 10MP)

5x telefoto kamera: 50MP 0.7µm IMX854

Ultra geniş açı kamera: 12MP 1.4µm IMX564

Samsung'un önceki modellerinde de olduğu gibi farklı ülkelerde farklı işlemci ile çıkış yapan telefonların Snapdragon 8 Gen 3 ve Samsung Exynos 2400 şekilde iki farklı işlemci olacak. 45W şarj desteğinin de Ultra modelinde olacağı söyleniyor.

Samsung'un bu işlemci politikası kapsamında Türkiye'de Exynos 2400'ı getireceği konuşuluyor.