Muz lifindeki bilinmeyen mucize... Sakın ziyan etmeyin!
Pek çoğumuzun yemeden önce sıyırıp attığı muz liflerinin, aslında son derece besleyici birer 'besin deposu' olduğunu biliyor muydunuz? İşte, 'floem demetleri' adı verilen bu liflerin mucizevi zenginliği.
Hafif radyoaktif bir besin olmasına karşın, muzun faydaları saymakla bitmez. Uzmanlara göre bir orta boy muz, 100'ün biraz altında kalorinin yanı sıra lif, potasyum, B6, C vitamini, magnezyum ve manganez gibi temel besin maddeleri ve çeşitli antioksidanlar içerir.
'Muz lifi' olarak adlandırılan 'floem demetleri' de farklı değildir, ancak bazı belirgin farkları da vardır...
Floem, bitkinin iç tesisatıdır ve fotosentezden elde edilen şeker ile diğer besleyici ürünleri pompalamak için tüp görevi görür.
Bu tüplerin, görevlerini yerine getirebilmeleri için özellikle sağlam olmaları gerekir. Floem demetleri bu nedenle, muzun geri kalanına kıyasla daha karmaşık lif türlerinden oluşur.
Floemler çok lezzetli olmasalar da rahatsız edici bir tada da sahip değildirler. Muzun olgunlaşmasında önemli bir role sahiptirler ve aynı zamanda birçok vitamin içerirler.
Bu durumda, çöpe attığımız şey sadece muzun büyümesine yardımcı olan ipçikler değil, aynı zamanda güçlü birer sağlık deposudur.
BerkleyRD'nin Baş Bilim Sorumlusu Nicholas D. Gillitt'e göre, floem demetleri, "Belirli bir işi yapmak üzere tasarlandıkları için yenilebilir muz etinden farklı bir bileşen profiline sahiptirler..."
PEKİ, YA MUZ KABUĞU? İŞTE, BİLİNMEYENLERİ...
Muz kabuğu da yenilebilir, ancak genellikle sert ve acıdır. Yine de bazı yemek tariflerinde, özellikle pişirildiğinde veya doğranıp karıştırıldığında kullanılabilir.
Lif, potasyum ve B vitaminleri açısından zengin olan muz kabuğu, antioksidan özelliklere sahip polifenoller ve triptofan içerir.
Yemeklerde muz kabuğunu kullanmanın bazı yolları arasında onu smoothie'lere eklemek, reçel yapmak, hatta kızartmak veya haşlamak yer alır.
Muz kabuğunun lif içeriği, sindirim sağlığını destekleyebilir.
İçerdiği bazı bileşiklerin, cilt sağlığına iyi geldiği bilinmektedir!
"BİTKİLER İÇİN MÜKEMMEL BİR GIDA"
Kabukları çiğneme fikri, haklı olarak, pek iştah açıcı gelmeyebilir, ancak muz kabuklarını birkaç gün suda bekletmek onları israf etmekten kaçınmanın iyi bir yoludur.
Bu yolla içerdiği bileşenler suya karışır ve bu da onu, 'iç mekan bitkileri için mükemmel bir gıda' haline getirir...
EDİTÖRÜN NOTU
Muz kabuğunu tüketmeden önce bir sağlık profesyoneline danışmanız önerilir, zira herkes tarafından iyi tolere edilemeyebilir.
Zira bazı insanlarda 'alerjik reaksiyonlara' veya 'sindirim sorunlarına' neden olabilir...
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