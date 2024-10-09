Muz lifindeki bilinmeyen mucize... Sakın ziyan etmeyin!

Hafif radyoaktif bir besin olmasına karşın, muzun faydaları saymakla bitmez. Uzmanlara göre bir orta boy muz, 100'ün biraz altında kalorinin yanı sıra lif, potasyum, B6, C vitamini, magnezyum ve manganez gibi temel besin maddeleri ve çeşitli antioksidanlar içerir.

'Muz lifi' olarak adlandırılan 'floem demetleri' de farklı değildir, ancak bazı belirgin farkları da vardır...