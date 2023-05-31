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Game Pass için haziran ayı başında sunulacak oyunlar belli oldu

Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. Haziran ayının başında gelecek oyunlar açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:23
Game Pass için haziran ayı başında sunulacak oyunlar belli oldu
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Xbox Game Pass aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Aboneler için sisteme her ay yeni oyunlar ekleniyor.

İşte 15 Haziran'a kadar sunulacak oyunların listesi:

  • Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC) -Mevcut
  • Farworld Pioneers (Konsol ve PC)- Mevcut

1 Haziran

  • Car Mechanic Simulator 2021 (Bulut, Konsol ve PC)
  • Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Bulut, Konsol ve PC)
  • The Big Con (Bulut, Konsol ve PC)

6 Haziran

  • Amnesia: The Bunker (Bulut, Konsol ve PC)
  • Hypnospace Outlaw (Bulut, Konsol ve PC)

8 Haziran

  • Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)
  • Stacking (Bulut ve Konsol)

13 Haziran

  • Dordogne (Bulut, Konsol ve PC)

15 Haziran'da abonelikten ayrılacak oyunlar

  • Bridge Constructor Portal (Bulut, Konsol ve PC)
  • Chorus (Bulut, Konsol ve PC)
  • Maneater (Bulut, Konsol ve PC)
  • Mortal Shell (Bulut, Konsol ve PC)
  • Serious Sam 4 (Bulut, Konsol ve PC)
  • Total War: Three Kingdoms (PC)

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