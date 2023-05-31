Game Pass için haziran ayı başında sunulacak oyunlar belli oldu

Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:23

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:23

Xbox Game Pass aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Aboneler için sisteme her ay yeni oyunlar ekleniyor.

İşte 15 Haziran'a kadar sunulacak oyunların listesi:

Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC) -Mevcut

Farworld Pioneers (Konsol ve PC)- Mevcut

1 Haziran

Car Mechanic Simulator 2021 (Bulut, Konsol ve PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Bulut, Konsol ve PC)

The Big Con (Bulut, Konsol ve PC)

6 Haziran

Amnesia: The Bunker (Bulut, Konsol ve PC)

Hypnospace Outlaw (Bulut, Konsol ve PC)

8 Haziran

Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)

Stacking (Bulut ve Konsol)

13 Haziran

Dordogne (Bulut, Konsol ve PC)

15 Haziran'da abonelikten ayrılacak oyunlar