Game Pass için haziran ayı başında sunulacak oyunlar belli oldu
Microsof'un Xbox Game Pass abonelik sistemine yeni oyunlar ekleniyor. Haziran ayının başında gelecek oyunlar açıklandı.
Xbox Game Pass aylık bir abonelik sistemi ve 100'den fazla oyuna sınırsız erişim sunuluyor. Aboneler için sisteme her ay yeni oyunlar ekleniyor.
İşte 15 Haziran'a kadar sunulacak oyunların listesi:
- Chicory: A Colorful Tale (Bulut, Konsol ve PC) -Mevcut
- Farworld Pioneers (Konsol ve PC)- Mevcut
1 Haziran
- Car Mechanic Simulator 2021 (Bulut, Konsol ve PC)
- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Bulut, Konsol ve PC)
- The Big Con (Bulut, Konsol ve PC)
6 Haziran
- Amnesia: The Bunker (Bulut, Konsol ve PC)
- Hypnospace Outlaw (Bulut, Konsol ve PC)
8 Haziran
- Rune Factory 4 Special (Bulut, Konsol ve PC)
- Stacking (Bulut ve Konsol)
13 Haziran
- Dordogne (Bulut, Konsol ve PC)
15 Haziran'da abonelikten ayrılacak oyunlar
- Bridge Constructor Portal (Bulut, Konsol ve PC)
- Chorus (Bulut, Konsol ve PC)
- Maneater (Bulut, Konsol ve PC)
- Mortal Shell (Bulut, Konsol ve PC)
- Serious Sam 4 (Bulut, Konsol ve PC)
- Total War: Three Kingdoms (PC)
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