Geriye doğru hareket eden negatif zamanın kanıtı bulundu

Kuantum fizikçilerinden oluşan ekip, atom uyarımı diye bilinen olguyu daha iyi anlamak için fotonların (ışığın dalga parçacıkları) davranışlarını 7 yıl inceledikten sonra bu keşfi yaptı. Bu, bir malzemenin emdiği fotonların, içindeki atomlarla etkileşimleri nedeniyle malzemeden çıkmadan önce bir zaman gecikmesi (grup gecikmesi olarak da bilinir) yaşadığı yer.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre bu süreci daha iyi anlamak için araştırmacılar, fotonları ultra soğuk atomlardan oluşan bir bulutun içinden geçirip atom uyarımını gözlemlemek için bir deney geliştirdi.

ZAMANLARIN ALDIĞI NEGATİF DEĞERLERİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Şaşırtıcı bir şekilde, bazı fotonların atomlardan geçiş süresi, atom uyarımı bitmeden önce sona erdi, negatif bir değer verdi ve fotonların malzemeye girmeden önce çıkmış gibi görünmesini sağladı.

Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesinden araştırmacılar, "Bu sonuçlar, grup gecikmesi gibi zamanların aldığı negatif değerlerin genel olarak kabul edilenden daha fazla fiziksel öneme sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Sonuçlar, halen hakem değerlendirmesini bekleyen "Experimental evidence that a photon can spend a negative amount of time in an atom cloud" (Bir fotonun atom bulutunda negatif miktarda zaman geçirebileceğine dair deneysel kanıt) başlıklı çalışmada ayrıntılandırıldı.

Toronto Üniversitesi'nden deneysel kuantum fizikçi Aephraim Steinberg, X'te şöyle yazdı:

Pozitif bir zaman aldı ancak fotonların atomların uyarılmış durumda *negatif* bir zaman geçirmesine neden olabileceğini gözlemleyen deneyimiz tamamlandı! Kulağa çılgınca geliyor, biliyorum.

Scientific American'a konuşan Toronto Üniversitesi'nden Josiah Sinclair, ekibinin sonuçlara "çok şaşırdığını" söyledi.

Negatif zaman gecikmesi paradoksal görünebilir ancak bunun anlamı, atomların uyarılmış durumda ne kadar zaman geçirdiğini ölçmek için bir 'kuantum' saati inşa ederseniz, saat ibresi belirli koşullar altında ileri gitmek yerine geriye doğru hareket edecektir.

Bulguların zaman anlayışımız üzerinde pratik bir etkisi yok ancak fotonlar ve optikle ilgili önceki çalışmalardaki soruları gündeme getirirken, kuantum aleminin gizemli doğasını da ortaya koyuyor.