Gmail'den 'istenmeyen e-postalar'dan kurtulmak için yeni hamle

Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:32

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:32

Google, Gmail tarafı için 'e-posta listesinden çık' seçeneğini bir süredir gelen e-postaların altına ekliyordu. Son güncellemede bunun yerini değiştiren Google, artık gelen e-postalarda gönderen kişinin yanında o gönderenden gelen e-postaları almamayı seçebiliyorsunuz.

GMAIL İÇİN YENİLİKLER GELMEYE DEVAM EDİYOR

Bu sayede Gmail kullanıcıları istemedikleri e-postalardan çok daha rahat bir şekilde kurtulabiliyor.

Google web sürümü için de e-postanın içine girmeden 'abonelikten çık' seçeneğini ekledi.