Gmail'den 'istenmeyen e-postalar'dan kurtulmak için yeni hamle
Google, bir süredir istenmeyen e-postalar listesinden çıkmak için çözüm sunuyordu. Süreç öncekine göre daha pratik bir hale geliyor.
Google, Gmail tarafı için 'e-posta listesinden çık' seçeneğini bir süredir gelen e-postaların altına ekliyordu. Son güncellemede bunun yerini değiştiren Google, artık gelen e-postalarda gönderen kişinin yanında o gönderenden gelen e-postaları almamayı seçebiliyorsunuz.
GMAIL İÇİN YENİLİKLER GELMEYE DEVAM EDİYOR
Bu sayede Gmail kullanıcıları istemedikleri e-postalardan çok daha rahat bir şekilde kurtulabiliyor.
Google web sürümü için de e-postanın içine girmeden 'abonelikten çık' seçeneğini ekledi.
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