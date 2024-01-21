Gmail'den 'istenmeyen e-postalar'dan kurtulmak için yeni hamle

Google, bir süredir istenmeyen e-postalar listesinden çıkmak için çözüm sunuyordu. Süreç öncekine göre daha pratik bir hale geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:32
Gmail'den 'istenmeyen e-postalar'dan kurtulmak için yeni hamle
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Google, Gmail tarafı için 'e-posta listesinden çık' seçeneğini bir süredir gelen e-postaların altına ekliyordu. Son güncellemede bunun yerini değiştiren Google, artık gelen e-postalarda gönderen kişinin yanında o gönderenden gelen e-postaları almamayı seçebiliyorsunuz.

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Bu sayede Gmail kullanıcıları istemedikleri e-postalardan çok daha rahat bir şekilde kurtulabiliyor.

Google web sürümü için de e-postanın içine girmeden 'abonelikten çık' seçeneğini ekledi.  


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