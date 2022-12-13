Chrome'da yapılacak değişiklik, eleştirilerin ardından ertelendi

13 Aralık 2022 Salı, 12:07

Google Chrome için bir süre önce reklam engelleyici uygulamaları etkisiz hale getirecek bir düzenlemenin yapılacağı duyurulmuştu. Milyonlarca kişinin farklı uygulamaları kullandığı sistemi etkisiz hale getirecek olan bu hamle sonrası eleştiriler alan Google, söz konusu düzenlemeyi getirmek yerine ertelemeye gitti.

GOOGLE CHROME İÇİN YAPILACAK DEĞİŞİKLİK ERTELENDİ

Google'ın en popüler tarayıcılardan biri olan Chrome için böyle bir karar almasının ardında, uBloc Origin ve AdGuard gibi popüler reklam engelleyicilerin HTTP isteklerindeki tüm kategorileri engellemek için Chrome'un 'webRequest' API'ını kullanması yatıyor. Uzmanlara göre bu yöntem mevcut sitelerin yüklenme süresini uzatıyor.

Google da buna karşılık olarak daha önce de duyurulduğu gibi Manifest v2 temelli, Chrome eklentilerine olan desteği 2023’ün başında kesmeye başlayacak ve Manifest V3 özelinde yeni bir döneme girilecekti. Erteleme sürecine girilmesinin nedenlerinden biri de V2’den V3’e geçişteki zorluklar oluyor. Google’ın bu değişiklik yaşanırken geliştiricilere daha iyi çözümler sunmak adına çözümler geliştirmesi gerekiyor.

En nihayetinde ertelenmiş olsa da Manifest V2 aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak. Manifest V3 ile de reklam engelleyici sistemlerin performansı düşecek.