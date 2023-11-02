Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:33

Güncelleme: 02.11.2023 - 13:33

Google Drive, bulut depolama ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek en kullanışlı uygulamalardan biri. Ancak, ücretsiz sürüm, yalnızca 15 GB depolama alanı sunuyor. Birden fazla cihazı tek bir Google hesabına bağladıysanız, bu alan hızla dolabilir. Neyse ki, Google Drive, istenmeyen dosyaları kalıcı olarak silmenize olanak tanır. Peki Google Drive'dan dosyalar kalıcı olarak nasıl silinir?

GOOGLE DRIVE'DAN DOSYALAR KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR?



Adım 1: Cihazınızda Google Drive uygulamasını açın.

Adım 2: Uygulamaya girdikten sonra, sileceğiniz dosyayı uzun süre basılı tutun. Birden fazla dosyayı silmek istiyorsanız, bu dosyaları seçmeye devam edin.

Adım 3: Şimdi sağ üst köşede bulunan çöp kutusu simgesine dokunun. Bu işlem dosyaların kalıcı olarak silineceği konusunda bir uyarı verecektir, kabul edin ve devam edin.

Adım 4: Şimdi uygulamanın sol üst köşesinde üç satırlı veya hamburger simgesini göreceksiniz, buna dokunun.

Adım 5: Sol taraftaki "Çöp Kutusu"na tıklayın.

Adım 6: Şimdi kalıcı olarak silmek istediğiniz dosyaları seçin ve sağ üst köşedeki üç noktalı veya hamburger simgesine dokunun.

Adım 7: Menüden "Sonsuza Kadar Sil" seçeneğini seçin.

Artık Google Drive'dan dosyaları kalıcı olarak silme işlemini tamamladınız. Depolama alanınızın istenmeyen dosyalarla dolduğundan emin olmak için gerçekten kullanmadığınız veya gereksiz dosyaları sildiğinizden emin olun. Alternatif olarak, daha fazla depolama alanı satın alarak sorununuzu çözebilirsiniz.