Google durmuyor; yeni yapay zeka modeli Genie 3'ü tanıttı

Google, Genie 3 adını verdiği yeni yapay zeka modelini tanıttı. DeepMind tarafından geliştirilen yeni Genie 3 modeli, temel bir dünya modeli olarak tanımlanıyor. Yapay genel zeka veya insan benzeri zeka yolunda tanıtılan model, sanal dünyalar oluşturmanın yanı sıra onlarla etkileşime girebiliyor.

GOOGLE YENİ YAPAY ZEKA MODELİNİ TANITTI: GENIE 3

Yeni Genie 3 modeli, Genie 2'ye kıyasla daha gelişmiş özelliklere sahip. En dikkat çeken özellik ise ultra gerçekçi ve canlı dünyalar oluşturabilmek. Sanal olarak oluşturulan bu dünya hareketlerinize ve eylemlerinize tepki verebiliyor. Öte yandan 24 fps 720p çözünürlükte birkaç dakikayı bulan 3 boyutlu ortamlar oluşturabiliyorsunuz.

Metin komutlarıyla oluşturulan bu dünyaları eğer isterseniz yine metin komutları girerek hemen güncelleyebiliyorsunuz. Değişiklikler yapabiliyorsunuz.

Bunun yanı sıra Genie 3 önceki modele kıyasla daha tutarlı ve gerçekçi bir dünya modeli sunuyor. Dünyanın fiziksel olarak modellemesini yapabilen Genie 3, doğayı da simüle edebiliyor. Animasyon ve fantastik senaryolarda da kullanılabilen bu model yeteneklerini gerçek zamanlı yapabiliyor olmasıyla öne çıkıyor.

Genie 3 şu anda halen geliştirme aşamasında ve kullanıcılara daha sunulmadı.