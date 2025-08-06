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Steam'de Kısa Oyunlar Festivali başladı! İşte bir çırpıda bitirebilecek oyunlar

Steam'de Kısa Oyunlar Festivali başladı! İşte bir çırpıda bitirebilecek oyunlar

6.08.2025 18:57:00
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Haber Merkezi
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Steam'de Kısa Oyunlar Festivali başladı! İşte bir çırpıda bitirebilecek oyunlar

Steam'de kısa sürede bitirilebilecek oyunlar için yeni bir indirim başladı. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de kısa sürecek oyunlar indirime girmiş oldu.

Steam'de başlayan kısa oyunlar etkinliğinde bir çırpıda bitirilecek oyunlar yer alıyor. Seçili oyunlarda ise yüzde 90'a varan indirim bulunuyor. Etkinlik 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bu kapsamda indirimli olarak sunulan oyunların bir kısmı ise şu şekilde:

  • Inside - Yüzde 90 indirimle 1.04 dolar
  • Iron Lung  - Yüzde 35 indirimle 2.91 dolar
  • The Pony Factory - Yüzde 35 indirimle 1.61 dolar
  • My Friend Pedro - Yüzde 75 indirimle 2.62 dolar
  • Chop Goblins - Yüzde 55 indirimle 1.34 dolar
  • Gone Home - Yüzde 70 indirimle 1,04 dolar
  • Carrion - Yüzde 75 indirimle 2.62 dolar
  • Reigns - Yüzde 67 indirimle 0.65 dolar
  • Limbo - Yüzde 90 indirimle 0.57 dolar
  • Lil Gator Game - Yüzde 50 indirimle 5.24 dolar
  • This Bed We Made - Yüzde 40 indirimle 14.99 dolar
  • Stories Untold - Yüzde 80 indirimle 1.15 dolar
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