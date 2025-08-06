Steam'de Kısa Oyunlar Festivali başladı! İşte bir çırpıda bitirebilecek oyunlar

Steam'de başlayan kısa oyunlar etkinliğinde bir çırpıda bitirilecek oyunlar yer alıyor. Seçili oyunlarda ise yüzde 90'a varan indirim bulunuyor. Etkinlik 17 Ağustos'a kadar devam edecek.

Bu kapsamda indirimli olarak sunulan oyunların bir kısmı ise şu şekilde: