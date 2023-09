Güneş enerjisi sayesinde elektrik fiyatları düştü

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:33

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:33

Berlin merkezli bilimsel düşünce kuruluşu Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), yayınladığı yeni bir çalışma ile güneş enerjisi ve batarya depolama maliyetlerindeki dikkat çekici düşüşü açıkladı. Araştırma, son on yılda güneş enerjisi maliyetinin yüzde 87 ve batarya depolama maliyetinin yüzde 85 oranında azaldığını gösteriyor.

Çalışma, temiz enerji teknolojilerindeki bu büyük fiyat düşüşünün, fosil yakıtların ve biyokütlenin kullanımına rağmen, temiz enerjinin enerji sektörünü kökten değiştireceğini vurguluyor. Araştırmacılar ayrıca rüzgar enerjisi, ısı pompaları ve diğer temiz teknolojilerin de fiyatlarında keskin düşüşler yaşandığını belirtiyorlar.

Güneş enerjisi ve batarya depolama teknolojilerindeki bu düşüşün arkasında, sürekli teknolojik gelişmelerin yattığını belirten MCC'den baş yazar Felix Creutzig, bu gelişmelerin temiz enerji üretimini daha akıllı ve verimli hale getirdiğini açıkladı.

ELEKTRİK FİYATLARI DA DÜŞTÜ

Çalışma, temiz enerjinin kullanılmaya başlandığında elektrik fiyatlarının düştüğünü gösteriyor. Bu, küresel ısınmayı kontrol altına alma çabalarına paralel olarak hem özel hem de kamu finansmanı ve hükümet politikaları desteği ile teşvik edilen güneş enerjisi bileşenleri ve batarya depolamanın üretiminin artmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, batarya depolamanın maliyetinin özellikle hızla düştüğüne dikkat çekiyorlar. Batarya depolama için fiyatların gelecekte de düşmeye devam edeceğini öngörüyorlar. Ayrıca, güneş enerjisinin önümüzdeki yıllarda hızla artarak, dünya genelinde 63.000 terawatt saat güneş enerjisi üretiminin mümkün olabileceğini tahmin ediyorlar.