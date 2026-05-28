Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2 duyuruldu

Hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2 duyuruldu

28.05.2026 21:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2 duyuruldu

Planet Zoo 2, 13 Ekim'de PC, PS ve Xbox oyuncularıyla buluşuyor.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hayvanat bahçesi simülasyonu olan Planet Zoo'nun devam oyunu Planet Zoo 2 duyuruldu. Oyun, 13 Ekim'de PC başta olmak üzere konsol tarafı için de geliyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S kullanıcılarına gelecek. 

Frontier Developments tarafından geliştirilen oyun, genel hatlarıyla ilk oyuna benziyor ancak daha ayrıntılı ve gelişmiş bir deneyim sunacak.

Planet Zoo'da kara canlılarıyla sınırlı kalan oyun Planet Zoo 2'de su canlıları, kuş türleri, ve özelleştirilebilir türler ile oynayabilecek. Bu da farklı hayvanat bahçeleri kurmayı sağlayacak. 

Yeni oyunda artık tatlı ve tuzlu su akvaryumları da kurulabilecek. Farklı su altı canlılarının yerleştirilebileceği bu akvaryumlar daha gerçekçi bir oynanış sunacak. 

Oyuna yeni su canlılarının yanı sıra tamamen uçabilen kuşlar da dahil edilecek. Kuş alanları da özelleştirilebilir kuş kafeslerine ev sahipliği yapacak. Özel koşullar sağlandığında da hayvanlar vahşi yaşam rezervlerine bırakılabilecek.

Oyundaki modlar ise Career, Sandbox, Franchise ve Planet Hub olarak açıklandı.

Planet Zoo 2 ön siparişe de açıldı. Standart sürüm 49,99 dolarken, içinde bonus paketi, 6 ek tür ve özel hayvan tabelalarının olduğu versiyon, 64,99 dolara alınabiliyor. 

İlgili Konular: #oyun #video oyunları #hayvanlar alemi

İlgili Haberler

YouTube'da yapay zeka ile hazırlanan içerikler daha belirgin işaretlenecek
YouTube'da yapay zeka ile hazırlanan içerikler daha belirgin işaretlenecek YouTube'da yapay zeka kullanılarak hazırlanan içerikler daha belirgin şekilde işaretlenecek. Böylece kişiler videolarda yapay zeka kullanılmış mı yoksa kullanılmamış mı daha rahat anlayabilecek.
Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi
Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi.
iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak?
iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak? iOS 27 ile Siri daha akıllı bir hale gelecek. Bunun yanı sıra tasarımsal olarak daha farklı olacak.