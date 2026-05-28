Hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2 duyuruldu

Hayvanat bahçesi simülasyonu olan Planet Zoo'nun devam oyunu Planet Zoo 2 duyuruldu. Oyun, 13 Ekim'de PC başta olmak üzere konsol tarafı için de geliyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S kullanıcılarına gelecek.

Frontier Developments tarafından geliştirilen oyun, genel hatlarıyla ilk oyuna benziyor ancak daha ayrıntılı ve gelişmiş bir deneyim sunacak.

Planet Zoo'da kara canlılarıyla sınırlı kalan oyun Planet Zoo 2'de su canlıları, kuş türleri, ve özelleştirilebilir türler ile oynayabilecek. Bu da farklı hayvanat bahçeleri kurmayı sağlayacak.

Yeni oyunda artık tatlı ve tuzlu su akvaryumları da kurulabilecek. Farklı su altı canlılarının yerleştirilebileceği bu akvaryumlar daha gerçekçi bir oynanış sunacak.

Oyuna yeni su canlılarının yanı sıra tamamen uçabilen kuşlar da dahil edilecek. Kuş alanları da özelleştirilebilir kuş kafeslerine ev sahipliği yapacak. Özel koşullar sağlandığında da hayvanlar vahşi yaşam rezervlerine bırakılabilecek.

Oyundaki modlar ise Career, Sandbox, Franchise ve Planet Hub olarak açıklandı.

Planet Zoo 2 ön siparişe de açıldı. Standart sürüm 49,99 dolarken, içinde bonus paketi, 6 ek tür ve özel hayvan tabelalarının olduğu versiyon, 64,99 dolara alınabiliyor.