Huawei, yeni bulut hizmetini duyurdu

Yayınlanma: 02.09.2024 - 16:18

Güncelleme: 02.09.2024 - 16:18

Huawei'den yapılan açıklamaya göre "Huawei Cloud Flexus L Instance", kısa adıyla "FlexusL", girişimciler, KOBİ'ler ve bireysel geliştiriciler için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir bulut sunucusu olarak konumlandırılıyor.

Kurulumu ve yönetimi kolay olan bulut hizmeti, e-ticaret mağaza yönetimi, web sitesi oluşturma, geliştirme ve test süreçleri, mini oyun geliştirme, bulut tabanlı öğrenme ve blog/forum oluşturma gibi birçok alanda çözümler sunuyor.

Sektör ortalamasının iki katı üstündeki performansı, ek maliyet gerektirmeksizin kuruluşlarla buluşturan "FlexusL", sorunsuz ve istikrarlı bir bulut deneyimine adım atmak isteyen şirketler için bir seçenek olarak öne çıkıyor. "FlexusL", hazır uygulama imajlarıyla da işlevsel bir yapıya sahipken, hazır web sitesi oluşturma şablonları sayesinde bir haftada oluşturulabilecek bir web sitesi, sadece bir günde ve üç adımda hayata geçirilebiliyor.

UYGULAMALARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE PROFİLLEME YAPMA

Huawei Cloud "Flexus X Instance (FlexusX)", sabit oranlarla sınırlı kalmayan 100'den fazla özelleştirilebilir seçenek sunuyor. FlexusX ile şirketler, ihtiyaçlarına göre 1, 3 veya 5 vCPU gibi özel yapılandırmaları seçerek kaynak israfından kaçınıyor ve hesaplama maliyetlerini yaklaşık yüzde 30 oranında azaltabiliyor.

"FlexusX" ayrıca, genel bulut ortamında sıcak hesaplama yükseltmelerini destekleyen ilk ürün olma özelliği taşıyor.

Temel modeller tarafından desteklenen "FlexusX", uygulamaların özelliklerine göre ağır ve hafif yüklerin dağıtımını profilleme yaparak dengeliyor. Bu yüksek teknoloji, özellikle perakende, finans ve oyun sektörlerindeki ağ uygulamaları, veritabanları, e-ticaret canlı yayınları ve oyun sunucuları gibi iş yükleri için çözüm sunuyor.