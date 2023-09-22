Huawei'in CEO'sundan çarpıcı açıklama: "Apple fanıyım"

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:46

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:46

Çinli teknoloji devi Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, şirketinin Amerikalı rakibi Apple'a olan hayranlığını dile getirerek teknoloji sektöründeki duygularını şaşırtıcı bir şekilde ifade etti. Ren, Huawei sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Üniversitelerarası Programlama Yarışması'nda yaptığı konuşmada Apple'a ve ürünlerine duyduğu saygıyı açıkça dile getirdi.

Ren Zhengfei'nin bu beklenmedik açıklaması, yabancı markalara yönelik yabancı düşmanlığına karşı bir duruş sergiledi. Apple'a övgüler yağdıran Ren, "Apple'ın ürünlerinin neden bu kadar başarılı olduğunu sık sık araştırıyoruz ve Apple ile aramızdaki farkı görüyoruz. Bize öğrenme ve karşılaştırma fırsatı sunan bir öğretmene sahip olduğum için çok mutluyum. Bu bağlamda, beni bir Apple hayranı olarak nitelendirmek abartı olmaz" dedi.

HUAWEİ BİR ZAMANLAR APPLE'IN EN BÜYÜK RAKİBİYDİ

Bu şaşırtıcı açıklama, Huawei'nin dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında, en yeni 5G telefonlarıyla Apple'a karşı verdiği sıkı rekabetin ortasında geldi. Huawei, bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon donanım üreticisiydi, ancak 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketi Varlık Listesi'ne eklemesi, Huawei'yi önemli zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

Bu hamle, Huawei'nin kritik çiplere erişiminin kısıtlanmasına, Google uygulamalarına ve hizmetlerine erişiminin kaybedilmesine ve Batı pazarındaki varlığının büyük ölçüde etkilenmesine neden oldu. Ancak Huawei, son zamanlarda premium Mate 60 telefonunun piyasaya sürülmesiyle dikkat çekici bir geri dönüş yaşadı. Mate 60, kendi HiSilicon Brin 9000S çipi üzerine inşa edilen bir sistemle güçlendirilmişti ve Apple'ın kendi çip tasarımına benzer bir yaklaşımı benimsemesiyle dikkat çekti.