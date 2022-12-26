İddia: Galaxy S22 FE tamamen rafa kaldırılmamış olabilir
Samsung Galaxy S22 FE hakkında bir süredir iddialar var. Bu iddialara göre Samsung, bu modeli tamamen rafa kaldırabilir.
Samsung'un sevilen serisi FE için bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialara göre şirket FE modelini artık piyasaya sürmeyecek, bu durumda Samsung Galaxy S22 FE de tanıtılmayacaktı. Sektörde bilinen isimler olan YogeshBrar ve SamMobile taraflarından gelen iddialara göre Samsung bu seriyi sonlandıracaktı.
Yeni gelen raporlarda ise S22 FE'nin geleceğinin bu kadar karanlık olmadığı söylendi.
SAMSUNG GALAXY S22 FE MODELİNİ PİYASAYA SÜREBİLİR
Telefon modelinin tamamen rafa kaldırılmadığını aktaran RGcloudS, şubat ayından sonra akıllı telefon modelinin karşımıza çıkacağını vurguluyor.
Yine de konu hakkında resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Galaxy S22 FE serisinin kaderini öğrenmek için birkaç ay daha geçmesi gerekiyor.
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