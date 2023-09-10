İklim değişikliğinin gerçekleri: Sıcaklık kaynaklı ölümler beş kat artabilir

Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:25

Güncelleme: 10.09.2023 - 14:25

Dünya'da yaşanan iklim değişikliği, gelecekte sıcak hava dalgalarının ölümcül bir tehdit haline gelmesine neden olabilir. Texas A&M Üniversitesi ve Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir çalışma, kötü bir iklim senaryosu altında ABD'de sıcaklığa bağlı ölümlerin 2100 yılına kadar yıllık 200 bine kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu, mevcut ölüm oranının yaklaşık beş katı anlamına geliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SICAKLIK KAYNAKLI ÖLÜMLER

İklim değişikliği, dünya genelinde sıcaklık artışına yol açıyor ve bu da sıcak hava dalgalarının sıklığını ve şiddetini artırıyor.

Gizmodo'nun haberine göre ABD'de sıcaklığa bağlı ölümler, bugünlerde genellikle soğuk hava koşullarından kaynaklanıyor. Ancak gelecekte, özellikle Kuzey ABD'deki şehirlerin daha fazla sıcaklığa maruz kalmasıyla sıcak hava kaynaklı ölümlerin artması bekleniyor.

SICAKLIKLA İLGİLİ ÖLÜMLERDE ARTIŞ

Araştırmacılar, son on yılda ABD'de yılda yaklaşık 45 bin 800 sıcaklık kaynaklı ölüm olduğunu tespit etti. Ancak dünya 3 santigrat derece daha sıcak hale geldiğinde ve buna karşılık çok az adaptasyon yapıldığında, bu ölümlerin yıllık 200 bine çıkabileceğini tahmin ediyorlar.

HALA GEÇ KALINMIŞ DEĞİL

Araştırmacılar, bu ölümlerin büyük bir kısmının hala önlenebilir olduğunu belirtiyor. Kuzey ABD şehirlerinin, Güney şehirleri gibi sıcak hava koşullarına daha iyi uyum sağlaması halinde ölümlerin yüzde 28'inin önlenebileceğini tahmin ediyorlar. Bu, ciddi yatırımlar gerektirse de, şehirlerin sıcaklıkla başa çıkmak için altyapılarını güçlendirmesi gerektiğini gösteriyor.