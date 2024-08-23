İnsansı robot Atlas artık şınav çekebiliyor

Gelişmiş robotlara her gün yeni bir 'insansı' özellik kazandırılıyor. İnsansı robot Atlas da artık şınav çekebiliyor olmasıyla dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 20:26
İnsansı robot Atlas artık şınav çekebiliyor
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Boston Dynamics imzalı Atlas, pek çok başarısıyla robot aleminin en popülerleri arasında yer alıyor. Tamamen elektrikli insansı robot Atlas'ın yeni becerisi X'te kısa bir video olarak yayınlandı. Videoda robotun nasıl şınav çektiği gösteriliyor. 

ATLAS ARTIK ŞINAV ÇEKEBİLİYOR 

Şirket bu yılın ortalarında elektrikli Atlas'ı tanıtmıştı. Robotun neler yapabileceğini 2024 bitmeden göstereceğine dair söz veren Boston Dynamics, bu sözünü video ile gerçekleştirmiş oluyor. 

Boston Dynamics aynı zamanda Atlas'ın elektrikli versiyonunun, şirketin emekliye ayırdığı önceki versiyonuna göre daha güçlü olacağını ve daha geniş bir hareket aralığına sahip olacağını belirtmişti.

Yeni video, Atlas'ın gerçek dünyadaki örneği olmasa da ilgi çektiğini söylemek mümkün.


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