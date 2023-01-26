Instagram'ın yeni özellikleri açıklandı: Çift profil fotoğrafı ekleme ve daha fazlası...

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 10:29

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:29

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram için yepyeni özellikler açıklandı. Instagram, yaptığı açıklamada platformdaki zaman yönetimine yönelik ‘Sessiz Mod’ isimli bir özellik getirdiğini duyurdu.

WebTekno'nun haberine göre; bu modun, uygulama kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar için oldukça yararlı olabileceği görüldü.

ÇİFT TARAFLI PROFİL FOTOĞRAFI GELİYOR

Instagram'ın yeni güncellemesi ile artık avatarınızı resminizin diğer tarafına ekleyebileceksiniz. Bu şekilde profilinizi ziyaret eden kişiler avatarınız ve profil fotoğrafınız arasında geçiş yapabilecek.

New profile pic, who this?



Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two ?? pic.twitter.com/hEyzW4G19W — Instagram (@instagram) January 24, 2023

‘Sessiz Mod’, gelen bildirimleri susturabilecek ve DM’leri de otomatik olarak yanıtlayacak. Ayrıca durumunuzu ‘Sessiz Modda’ olarak yaparak uygulamada aktif olmadığınızı arkadaşlarınıza bildirebilecek. Şirket, özelliğin gece geç saatlerde uygulamada zaman geçiren genç kullanıcıların da işine yarayabileceğini düşünüyor.

Buna ek olarak modun ne kadar açık kalabileceği de bir zamanlayıcı yardımıyla ayarlanabiliyor. Sessiz Mod, şimdilik ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da çıkış yaptı. Instagram, yakında diğer ülkelere de geleceğini söylüyor.

ÖNERİLENLERDE BİRDEN FAZLA GÖNDERİYİ GİZLEYEBİLECEKSİNİZ

Instagram, kullanıcıların gördükleri içerikler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması için de bir özellik getirdiğini aktardı. Artık, keşfet kısmında görmek istemediğini birden fazla içeriği aynı anda seçerek gizleyebileceksiniz.

Özelliği kullanmak için keşfet kısmından bir gönderiyi seçip, ‘İlgilenmiyorum’ butonuna basmanız, daha sonrasında ise alt kısımda beliren bölümdeki ‘Diğerlerini gizle’ seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Ayrıca, önerilen içeriklerde görmek istemediğiniz kelimeleri de seçmek mümkün hâle geldi. Bu özellikle birlikte seçtiğiniz kelimeler, kelime öbekleri ve emojiler önerilen gönderilerde karşınıza çıkmıyor.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ iÇiN DE BiR ÖZELLİK

Son olarak Instagram, ebeveynlerin gençlerin uygulamayı kullanımı konusunda daha bilgili olmasını da sağlamak için yeni bir özellik de getirdi. Artık ebeveynler, çocuklarının engellediği hesapları görebilecek.