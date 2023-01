Instagram'ın yeni özellikleri açıklandı: Çift profil fotoğrafı ekleme ve daha fazlası...

Dünyanın en popüler çevrimiçi fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram için yepyeni özellikler açıklandı. Instagram, yaptığı açıklamada platformdaki zaman yönetimine yönelik ‘Sessiz Mod’ isimli bir özellik getirdiğini duyurdu.

WebTekno'nun haberine göre; bu modun, uygulama kullanımına ara vermek isteyen kullanıcılar için oldukça yararlı olabileceği görüldü.

Instagram'ın yeni güncellemesi ile artık avatarınızı resminizin diğer tarafına ekleyebileceksiniz. Bu şekilde profilinizi ziyaret eden kişiler avatarınız ve profil fotoğrafınız arasında geçiş yapabilecek.

New profile pic, who this?



Now you can add your avatar to the other side of your pic — and people who visit your profile can flip between the two ?? pic.twitter.com/hEyzW4G19W