iOS 16.1.2 güncellemesi sunuldu! Hataları çözüyor

01 Aralık 2022 Perşembe, 10:40

iPhone kullanıcılarının büyük bir kısmı iOS 16 ile ilgili sorunlar yaşadı. Özellikle kamera ve ekran tarafında yaşanan sorunlar Apple'ın sunduğu yeni güncellemelerle çözülmeye çalışıldı. Bazıları çözüldü bazılarıysa halen devam ediyor. Hatta eski sorunlar çözülmesine rağmen yeni başka hatalar da iPhone kullanıcılarının karşısına çıktı. Öte yandan hataları kökten çözmeyi vadeden 16.1.2 güncellemesi indirmeye açıldı.

iOS 16.1.2 İLE HANGİ SORUNLARA ÇÖZÜM GELDİ, YENİLİKLER NELER?

Apple'ın yeni sunduğu güncelleme toplamda 276 MB'lık bir boyuta sahip. Apple tarafından açıklanan güncelleme detaylarında şu bilgeler yer alıyor:

''Bu güncelleme, iPhone’unuz için önemli güvenlik güncellemeleri ve aşağıdaki iyileştirmeleri sunar:

-Kablosuz operatörlerle iyileştirilmiş uyumluluk

-iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri”

Apple'ın daha önce sunmuş olduğu iOS 16.1 güncellemesi için sunulan sürüm notları şunlar olmuştu:

“iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi

-Fotoğrafları ve videoları en fazla beş başka kişiyle sorunsuz bir şekilde paylaşmaya yönelik ayrı bir arşiv -

Ayarlama kuralları, bir arşiv ayarlarken veya arşive katılırken başlangıç tarihine ya da fotoğraflardaki kişilere göre eski fotoğraflarla kolayca katkıda bulunmanızı sağlar

-Paylaşılan Arşiv’i, Kişisel Arşiv’inizi ya da her ikisini görüntüleme arasında kolayca geçiş yapmak için arşiv filtreleri

-Paylaşılan düzenlemeler ve izinler herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favori yapmasına, resim yazısı eklemesine ve silmesine olanak tanır

-Kamera’daki paylaşma seçeneği, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Arşiv’e göndermeyi ya da Bluetooth kullanılarak diğer katılımcıların yakında olduğu algılandığında otomatik paylaşma ayarını etkinleştirmeyi seçmenize izin verir

-Üçüncü parti uygulamalardan Canlı Etkinlikler, iPhone 14 Pro modellerindeki Dynamic Island’da ve kilitli ekranda bulunabilir

-Anahtar paylaşımı, Cüzdan’daki araba anahtarını, otel odası anahtarını ve diğer anahtarları Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak güvenli bir şekilde paylaşmanızı sağlar

-Pek çok akıllı ev aksesuarının birden fazla ekosistemde birlikte çalışmasını sağlayan yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter desteklenir

-Okuyucu denetimleri siz okumaya başladığınızda otomatik olarak gizlenir Bu güncelleme, iPhone’unuzla ilgili hata düzeltmeleri de içerir:

-Silinen yazışmaların Mesajlar’daki yazışma listesinde görünmesi

-Dynamic Island içeriğinin Ulaşılabilirlik kullanılırken kullanılamaması

-VPN uygulaması kullanılırken CarPlay’in bağlanamaması”.