iPhone'lar Türkiye'de zamlanmıştı; tüm dünyada zam dalgası yaşanabilir

Yayınlanma: 03.04.2025 - 20:17

Güncelleme: 03.04.2025 - 20:17

Apple kısa bir süre önce Türkiye'deki iPhone fiyatlarını güncelledi. Bu kapsamda 128 GB depolama alanına sahip versiyon 65 bin TL'den 70 bin TL'ye kadar çıktı. Uygun fiyatlı olarak tanıtılan iPhone 16e ise yeni zamla beraber 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 49 bin 999 TL'ye çıktı. En pahalı iPhone 16e versiyonu ise artık 66 bin 499 TL. Buna ek olarak iPhone 16 Pro Max 1 TB depolama alanına sahip olan model son zamla 131 bin 999 TL'ye çıktı.

Türkiye'de sürekli yapılan zamlara ek olarak dünyada böyle bir eğilim yoktu. Küresel anlamda nerdeyse her ülkede olan iPhone'lar, yılda 1 ya da en fazla 2 zam alıyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Yeni vergiler getiren ABD Başkanı, ABD başta olmak üzere diğer ülkelerdeki iPhone'ların zamlanmasına neden olabilir.

Yurt dışından ülkeye getirilen ürünlere yeni vergiler içeren bu kararların ışığında ithalata ciddi vergiler geliyor. Bu durumdan ise Apple başta olmak üzere tüm teknoloji şirketleri de etkilenecek. Bu noktada ABD'de sabit fiyat, dünyada ise çok yüksek fiyat farkları yaşanmayan Apple ürünlerine zam gelebilir. Tüm ithalata yüzde 10 ek vergi getirildi ve 5 Nisan'dan itibaren bu uygulamaya geçiyor.

Çin'e uygulanacak ek vergilerle bu oran yüzde 54 seviyesine çıkabilir. Çin özelinde uygulanacak ek vergiler 9 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

iPhone'ların ise büyük bir kısmı ve bazı parçaları Çin'de üretiliyor. Apple'ın da bu noktada yaşanan zamlı fiyatları tüketiciye yansıtması bekleniyor. Fiyatların ABD özelinde dahi artması bekleniyor ve bunun tüketici tarafından nasıl karşılanacağı bilinmiyor.

Türkiye'de de fiyatların bu yeni vergilerden etkilenmesi bekleniyor.

Apple'ın Çin tarafında yaşadığı sorun sadece oraya özgü değil. Vietnam'da yüzde 46'lık vergi, Hindistan'da yüzde 26 ve Malezya'da yüzde 24'lük vergiler bulunuyor.

Yaşanan bu ek vergi artışları, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin ürünlerine bu durumu yansıtmasına neden olabilir.