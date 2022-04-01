iPhone kamerasındaki gizli özellik viral oldu

01 Nisan 2022 Cuma, 00:00

Apple'ın iPhone'a gizlediği boomerang ile video çekme özelliği ortaya çıktı. Özellik, sosyal medyada viral oldu.

Instagram'ın özelliği olarak bilinen boomerang artık iPhone kamerasıyla yapılabiliyor.

Shift Delete'in haberine göre, boomerang kısa süreli bir videonun kendi kendini tekrar etmesi anlamına geliyor. Sosyal medyada popüler olarak kullanılan boomerang efekti, çekilen videoların sonsuz şekilde ileri-geri oynamasına izin veriyor.

Instagram, 2015 yılında Boomerang video uygulaması başlattı, 2020 yılında Instagram uygulamasının kamera özelliklerine dahil etti. Fakat Instagram’dan bağımsız olarak, Apple’ın Live Photos özelliği yardımıyla boomerang kaydetmek mümkün.

ADIM ADIM IPHONE İLE BOOMERANG ÇEKME

iPhone’da boomerang efektini kullanmak için ilk olarak iOS 14 güncellemesi kurulmalı. Yani iPhone 6S’e kadar tüm kullanıcılar boomerang video kaydedebilir. Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iOS 14'ün son versiyonu kurulduktan sonra iPhone kamerasını açın ve Live Photo'ya dokunun.

Ardından boomerang efekti için bir fotoğraf çekin. Fotoğraflar uygulamasına gidin ve kaydettiğiniz fotoğrafı uygulamada açın. Sol üstte, 'Live' yazan kutucuğa dokunun. Kutucukla birlikte dört farklı seçenek karşınıza çıkacak, bu seçeneklerin arasından 'PinPon' olanı seçin.

Bu seçimin ardından çektiğiniz fotoğrafın Instagram’daki gibi boomerang efektiyle görüntüleyebilirsiniz. Instagram uygulamasındaki boomerang özelliğine alternatif olarak iPhone kamerasını kullanabilirsiniz.



