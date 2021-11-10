iPhone'dan yeni güncelleme: 'Öldükten sonra...'
iOS 15.2 güncellemesiyle sistem iPhone'da 'Miras Bırakılan Kişi' oluşturmaya imkan tanıyacak.
Apple'ın iOS 15.2 güncellemesiyle vefat ettiğinizde seçtiğiniz kişilerin iPhone'unuzun verilerine erişmesine izin verilecek.
Haber Global’in aktardığına göre, bu yeni özellik WWDC 2021'de ortaya çıktı, ancak eylül ayında kullanıma sunulan iOS 15 güncellemesinde yer almadı.
iOS 15.2'nin betasında ise bu özellik tespit edildi.
'Miras Bırakılan Kişi', ölümünüzden sonra Apple kimliği hesabınıza ve iPhone'unuzdaki tüm kişisel bilgilere seçtiğimiz kişilerin erişimine izin veriyor.
Fotoğraflarınız, videolarınız ve belgelerinize seçtiğiniz kişi ya da kişiler tarafından erişilebilecek.
ÖLÜM SERTİFİKASININ KOPYASI İSTENECEK
Güncellemenin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
'Miras Bırakılan Kişi', siz öldükten sonra hesabınıza erişmek isteyen kişiden Apple bir erişim anahtarı ve ölüm sertifikasının bir kopyasını talep edecek. Değerlendirmenin ardından olumlu bulunursa kişiye erişim izni verilecek.
İPAD'DE DE OLACAK
Aynı özellik iPadOS 15.2'de de yer alacak ve iPad'ler için de kullanılabilecek.
'Miras Bırakılan Kişi' oluşturmak için iPhone ya da iPad'inizde Ayarları açıp ekranın üst kısmındaki profilinize dokunun. Ardından şifre ve güvenlik seçeneğine girin. Buradan verilerinize erişmesini istediğiniz kişiyi seçebileceğiniz Legacy Contact'ı göreceksiniz. Doğru kişileri seçtikten sonra onaylayın.
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