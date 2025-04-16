iPhone'lar için iOS 18.4.1 güncellemesi yayınlandı

Apple'ın bazı değişiklikler getireceği aktarılan yeni güncellemesi yayınlandı.

iPhone'lar için iOS 18.4.1 güncellemesi yayınlandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:05

Apple'ın aktardığına göre iPhone'lar için sunulan iOS 18.4.1 güncellemesi önemli hata düzeltmelerine odaklanırken, güvenlik güncellemeleri de sunuyor. Aynı zamanda bazı taşıtlarda kablosuz CarPlay bağlantısını engelleyen ve herkeste görülmeyen bir sorunu gideriyor. 

Güncelleme Türkiye'de sunulmayan Apple News+ servisi için de yenilikler içeriyor. 

Başka bir deyişle, bu güncellemede yeni bir özellik sunulmuyor. 


Etiketler: #iOS 18.4.1 güncellemesi

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