iPhone'lardaki alarm sorunu devam ediyor

Yayınlanma: 13.01.2025 - 18:33

Güncelleme: 13.01.2025 - 18:33

Bir süredir iPhone kullanıcıları alarm sorunu yaşadıklarını bildiriyor. Konuyla ilgili sorunu çözen güncellemeler yayınlandığı söylense de bazı iPhone kullanıcıları zamanında çalmayan alarmlardan halen şikayetçi. Apple, nisan ayından beri bildirilen bu sorunu çözmek için çalışsa da tamamen ortadan kalkmış durumda değil.

Geçen haftalarda yayınlanan ve 'önemli hata düzeltmeleri' sunan yazılım güncellemesine rağmen, sorunun iOS'un en son sürümlerini bile etkilediği görülüyor.

iPHONE'LARDA ALARM SORUNU DEVAM EDİYOR

Kısa bir süre önce Reddit'te bir kullanıcı ayarladığı alarm saatinin tam 2 saat 12 dakika geç çaldığını gösteren kanıtlarla bir paylaşım yaptı. Bu açılan Reddit konusunun altına onlarca iPhone kullanıcısı benzer şekilde alarm sorunu yaşamaya devam ettiklerini yazdılar.

Bazı kullaıncılar, ayarladıkları sabah alarmlarının çalmadığını hatta akşamüstü gibi alakasız saatlerde bu alarmların çaldığını bildirdiler.

Bunun dışında kullanıcıların bazıları alarmlarının onları uyandıracak şekilde çalmak yerine yalnızca ana ekranda sessiz bildirimler olarak etkinleştiğini söylüyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan başka bir paylaşımda ise bir kullanıcı, sorunu çözme umuduyla iPhone 12 Pro Max'ini iPhone 16 Pro Max ile değiştirdi. Ancak kullanıcı, alarmlarının hala sessizce çaldığını söylüyor.

Kullacılar bazı öneriler sunsa da sunulan bu öneriler şu anda sorunu kökten çözmüyor. Apple'ın konu hakkında özel bir güncelleme sunması bekleniyor.