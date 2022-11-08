iPhone'lardaki WiFi sorunu için yolda olan güncelleme
iPhone'larda iOS 16'dan sonra belli başlı sorunlar yaşanmaya başladı. Bu sorunlardan biri de WiFi tarafında olmuştu.
iOS 16'yla kullanıcıların yaşadığı sorunları aşmak için iOS 16.1 güncellemesini yayımlayan Apple, yeni büyük güncellemeyi kullanıma açmadan önce ara bir güncelleme yayımlayacak. iOS 16.1.1 olarak adlandırılan bu yeni güncelleme temelde WiFi sorununa odaklanacak.
APPLE'IN YENİ iOS 16 SÜRÜMÜ ONLARCA KULLANICININ SORUN YAŞAMASINA NEDEN OLDU
Ekran kararması, ekranın yeşil bir ekran ile kaplanması ve dokunmatik ekranın istendiği gibi çalışmaması gibi pek çok sorunla karşılaşan iPhone kullanıcıları bir süredir de WiFi bağlantısıyla ilgili sorun yaşıyordu. WiFi bağlatısının kopmasıyla devam eden süreçte pek çok iPhone kullanıcısı durumu sosyal medya üzerinden sitemlerle dile getirmişti.
Apple da yaşanan iOS 16 sorunlarının farkında olduğu için yeni ara sürümler geliştiriyor. iOS 16.1.1'in kullanıcıların yaşadığı sorunları ortadan kaldıracağını bildiren MacRumors iOS 16.2'nin de aralık ayının ortalarında kullanıma açılacağını aktardı.
Video Haberler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- Çok sayıda ölü ve yaralı var...
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu