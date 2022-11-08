iPhone'lardaki WiFi sorunu için yolda olan güncelleme

08 Kasım 2022 Salı, 11:42

iOS 16'yla kullanıcıların yaşadığı sorunları aşmak için iOS 16.1 güncellemesini yayımlayan Apple, yeni büyük güncellemeyi kullanıma açmadan önce ara bir güncelleme yayımlayacak. iOS 16.1.1 olarak adlandırılan bu yeni güncelleme temelde WiFi sorununa odaklanacak.

APPLE'IN YENİ iOS 16 SÜRÜMÜ ONLARCA KULLANICININ SORUN YAŞAMASINA NEDEN OLDU

Ekran kararması, ekranın yeşil bir ekran ile kaplanması ve dokunmatik ekranın istendiği gibi çalışmaması gibi pek çok sorunla karşılaşan iPhone kullanıcıları bir süredir de WiFi bağlantısıyla ilgili sorun yaşıyordu. WiFi bağlatısının kopmasıyla devam eden süreçte pek çok iPhone kullanıcısı durumu sosyal medya üzerinden sitemlerle dile getirmişti.

Apple da yaşanan iOS 16 sorunlarının farkında olduğu için yeni ara sürümler geliştiriyor. iOS 16.1.1'in kullanıcıların yaşadığı sorunları ortadan kaldıracağını bildiren MacRumors iOS 16.2'nin de aralık ayının ortalarında kullanıma açılacağını aktardı.