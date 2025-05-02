İşten çıkarma furyası sürüyor; EA yüzlerce çalışanıyla yolları ayırdı

Geçen yılın oyun dünyasında gündem konularından biri de işten çıkarmalardı. Bu yıl ise EA büyük bir işten çıkarma yaparak, tekrar gündeme geldi.

İşten çıkarma furyası sürüyor; EA yüzlerce çalışanıyla yolları ayırdı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:48

Electronic Arts aldığı bir kararlı farklı stüdyolardan olmak üzere yaklaşık 400 kişiyi işten çıkardı. Bu sadece işten çıkarmaları değil bazı stüdyoların geliştirmekte olduğu oyunları da etkiledi. Örneğin bu işten çıkarmaların yaklaşık 100'ü Respawn'dan oldu ve stüdyonun geliştirdiği yeni Titanfall oyunu da iptal edilmiş oldu.

OYUN SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMALAR TEKRAR BAŞLADI 

Stüdyo Respawn tarafından yapılan açıklamada bazı oyunları geliştirmeye devam ettikleri belirtildi. Yeni Jedi oyunu ve Apex Legends bunlardan ikisi.

Şirket işten çıkarmalara sebep olarak birkaç başlığı gösteriyor. Uzun vadeli stratejilere odaklanmanın bir parçası olarak, gelecekteki büyümeyi yönlendirmek ve ekipleri daha etkili ve uyumlu hale getirmek istedikleri için bu kararı aldıkları açıklandı.

EA, bu yılın başlarında EA Sports FC 25'in piyasaya sürülmemesinin ardından mali yıl için tahminini düşürdü. Şirket ayrıca Dragon Age: The Veilguard'ın piyasaya sürülmesinin ardından yan kuruluşu BioWare'in satış tahminlerini de küçülttü.


Etiketler: #Electronic Arts #oyun

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