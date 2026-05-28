Cumhuriyet Gazetesi Logo
Japonya'nın insansız kargo uzay aracının atmosfere girerek yanmış olabilir

Japonya'nın insansız kargo uzay aracının atmosfere girerek yanmış olabilir

28.05.2026 21:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Japonya'nın insansız kargo uzay aracının atmosfere girerek yanmış olabilir

Japonya'nın HTV-X isimli yeni insansız kargo uzay aracının atmosfere giriş yaptığının ve Pasifik'in güneyinde yandığının tahmin edildiği bildirildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kyodo ajansının haberine göre, aracın atmosfere giriş yaparak Pasifik'in güneyinde yandığı düşünülüyor.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) yetkilisi, insansız kargo aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme teslim etme ve bilimsel deneyleri destekleme görevini tamamladığını açıkladı.

HTV-X, 26 Ekim 2025'te Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

ISS astronotlarının günlük yaşamlarından ve deneylerden kalan atıkları taşıyan HTV-X'in atmosfere girişi sırasında kontrollü şekilde yanması planlanmıştı.

JAXA'ya göre, HTV-X, selefi Kounotori'ye kıyasla 1,5 kat daha fazla, yaklaşık 6 ton yük taşıyabiliyor.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

İlgili Konular: #uzay #bilim #uzay aracı

İlgili Haberler

Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi
Temu'ya 200 milyon euro para cezası verildi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'ya 200 milyon avro para cezası verdi.
Hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2 duyuruldu
Hayvanat bahçesi simülasyonu Planet Zoo 2 duyuruldu Planet Zoo 2, 13 Ekim'de PC, PS ve Xbox oyuncularıyla buluşuyor.
iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak?
iPhone'larda yeni Siri arayüzü nasıl olacak? iOS 27 ile Siri daha akıllı bir hale gelecek. Bunun yanı sıra tasarımsal olarak daha farklı olacak.