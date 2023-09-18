Kalp krizi sonrası geri dönenler: Ölüm anında neler oluyor?

Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:02

Güncelleme: 18.09.2023 - 17:02

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen bir araştırma, ölüm anındaki deneyimleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bulgular sunuyor. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden bir ekip tarafından yürütülen çalışma, kalp krizi geçiren hastalarda farkındalık belirtilerini araştırdı.

Çalışma, çeşitli hastanelerde uygulanan kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) işlemine tabi tutulan hastalar üzerinde gerçekleştirildi. Bu pilot çalışma, elektroensefalogram (EEG) aktivitesi ve serebral oksijen seviyeleri gibi faktörleri ölçerek ölmekte olan beynin faaliyetini incelemeye yönelikti.

YARISINDAN FAZLASININ NABZI YENİDEN BAŞLADI

Toplamda 567 hastadan 213'ünün nabzının yeniden başladığı belirlendi. Ancak bu hastalardan sadece 53'ü taburcu edilebilecek durumdaydı ve sadece 28'i sağlıklıydı.

Bu sonuçlar, kalp krizlerinin ne kadar yıkıcı olabileceğini göstermektedir. Kalp krizi anında, kan basıncı düşer, toksik maddelerin birikmesine neden olur ve dokulara oksijen taşıyan kan akışı kesilir. Bu nedenle, beyin ve diğer organlar hızla zarar görmeye başlarlar.

Kalp masajı, dolaşımın devam etmesine yardımcı olabilir, ancak kalp kasının kendisi hasar gördüğünde, iyileşme şansı azalır. Beyin için ise bu süreç tam olarak anlaşılmamıştır.

HAYATTA KALAN HASTALAR ÇEVREDEKİ SESLERİ HATIRLADI

Özellikle, araştırmacılar bu çalışma sırasında bazı hastaların, kalp masajı sırasında çevresel uyarıcılara tepki gösterdiğini ve CPR işlemini hatırladığını rapor etti. Beyinlerinin belirli bir seviyede faal olduğuna işaret eden bu bulgular, ölüm anındaki deneyimlerin nasıl işlediği hakkında daha fazla anlayış sağlayabilir.

Çalışmanın bir parçası olarak, tepkisiz hastalara bir uygulama, tablet ve kulaklık kullanılarak deneyimlerini sorguladılar. Görüşülen 28 kişiden hiçbiri, bu cihazlar aracılığıyla sunulan içerikleri hatırlamadı ya da duymadığını bildirmedi. Ancak bazı hayatta kalan hastalar, CPR işlemini ve çevresindeki sesleri hatırladı.

Sonuçlar, beyin aktivitesinin ölüm anında bile devam ettiğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bu bulgular, ölüm anındaki deneyimlerin anlaşılmasına ve bilişsel işlevlerin nasıl işlediğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Araştırma, Resuscitation dergisinde yayımlanmıştır.