Kameralı olacağı söylenen AirPods için onay

Yayınlanma: 11.03.2025 - 00:02

Güncelleme: 11.03.2025 - 00:02

Apple'ın bir süredir kameraya sahip bir AirPods üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Yeni rapor bu AirPods ile ilgili daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Cihaz ilk olarak ocak ayında bir söylenti olarak yayıldı. Gazeteci Mark Gurman'ın yayınladığı bültende karşımıza çıkan kameralı kulaklık, aktif olarak geliştiriliyor ve piyasaya çıkması çok da uzun sürmeyecek.

KAMERALI AIRPODS

Bu yeni AirPods'a yönelik bildiğimiz şeyler ise öncelikle cihazda yer alacak bu kameralar fotoğraf çekmek için tipik görüntü sensörleri olarak kullanılmayacak. Bunun yerine, kameralar kullanıcıların bulunduğu ortamla ilgili verileri toplayacak. Burada elde edilen görsel verilerin işlenmesi için Apple Intelligence kullanılacak. Sistemin Apple'ın görsel zekasının ortamı analiz eden ve kullanıcıya çevresi hakkında bilgi sağlayan yeni bir parçası olması bekleniyor. Apple bu teknolojiyi iPhone kameralarında da sunuyor.

Önceki bilgilere göre kulaklıkta yer alacak bu kameraların renk sensörleri olmayacak bunun yerine kızıltötesi kameralar kullanılacak. Hatta sistem, mekansal bir ses deneyimi sunmak için Apple Vision Pro ile de çalışabilir. Bir adım ileri taşırsak, gelecekteki Apple karma gerçeklik kulaklıklarıyla da çalışabilir. Kameralı AirPods'ların ne zaman piyasaya sürüleceği belirsiz, tahminlere göre bu yılın sonuna kadar karşımıza çıkacak.