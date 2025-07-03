Katlanabilir ekranlı iPhone için kara görünmeye başladı

Apple, iPhone için inovasyon yapmadığı gerekçesiyle çok eleştiriliyor. Bu noktada eleştirilere göğüs gerecek bir gelişme yaşandı. Uzun yıllardır söylenti olarak gezinen katlanabilir ekranlı iPhone 2026 yılında gerçekleşebilir. Apple Insider tarafından açıklanan bilgilere göre Apple cihaz için özel bir prototipleme sürecine sahip.

DigiTimes'ın haberine göreyse ilk katlanabilir iPhone prototipi ise ilk olarak haziran ayında test edilmeye başlandı.

DigiTimes gerçekleştirilen bu testin beklenenden daha erken olduğunu söylüyor olsa da Apple'ın seri üretime 2026 yılında başlayacağı söyleniyor. Bu, en son yayınlanan diğer raporlarla uyuşsa bile katlanabilir iPhone uzun yıllardır piyasaya sürülmek üzere olduğu bildiriliyor ve bu gerçekleşmiyor.

Apple'ın daha önce sadece bir değil, iki katlanabilir iPhone prototipi olduğu ve muhtemelen daha fazlasının olduğu bildirilmişti. Elbette Apple bu projeleri iptal etme kararı almadıysa.

Katlanabilir ekranlı iPhone nasıl olacak? Temelde, diğer katlanabilir telefonlardan ayrılmak için katlanma bölgesindeki ekranın iz yapma sorununun iPhone tarafında çözüleceği söyleniyor. Menteşe yapısında da farklı bir sistemin kullanılacağı iddia ediliyor.



