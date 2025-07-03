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Samsung'un üçe katlanabilen telefonun nasıl görüneceği ortaya çıktı

Samsung'un üçe katlanabilen telefonun nasıl görüneceği ortaya çıktı

3.07.2025 19:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Samsung'un üçe katlanabilen telefonun nasıl görüneceği ortaya çıktı

Samsung'un üzerinde çalıştığı üçe katlanabilen akıllı telefonu tanıtımdan önce ortaya çıktı.

Huawei ile başlayan üçe katlanabilen telefon furyası Samsung ile devam ediyor. Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen telefon modelinin tasarımı Unpacked etkinliği öncesinde sızdırıldı. Telefonun Fold serisi gibi katlanacağı ancak ek olarak bir katlanabilen ekran daha ekleneceği görülüyor. 

ÜÇE KATLANABİLİR EKRANLI AKILLI TELEFON

Daha fazla ekran isteyenler için geliştirilen üçe katlanabilen ekranlı akıllı telefonun Galaxy G Fold olarak adlandırılması bekleniyor. Yayınlanan görüntülerde telefonun Fold serisinden tasarımsal olarak çok da farklı olmadığını görüyoruz. Ön ekranda özçekim kamerasına ek olarak arkada üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 


Üçe katlanabilir ekranlı Samsung modelinin 9 Temmuz'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde boy göstermesi bekleniyor. Etkinlikte Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi modeller de tanıtılacak.

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