Kendine tam 1 yılda katlanabilir iPhone yaptı!

09 Kasım 2022 Çarşamba, 10:30

Apple'ın katlanabilir iPhone tanıtmasını beklemekten sıkılan iki mühendis, dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu tasarladı ve üretti.

Katlanabilir telefon piyasası son birkaç yıldır katlanabilir telefon trendiyle çalkalanıyor. 2008 yılındaki ilk patent cihazların ardından 2019 yılında Samsung, Galaxy Fold'u tanıtmış ve akıllı telefonlarda “katlanma” modasını başlatmıştı. Daha sonraları Huawei, Oppo ve bazı küçük Çinli üreticiler de bu pastadan pay almak için sıraya girmişlerdi. Ancak bu trende yanaşmayan Apple, kullanıcıların isteklerine rağmen katlanabilir bir telefon tanıtmamıştı.

DİĞER TELEFONLARDAN PARÇALARLA YENİ BİR iPHONE ÜRETTİLER

Webtekno'nun haberine göre Çin’in YouTube’u olarak da bilinen BiliBili’nin en büyük teknoloji kanallarından olan Tech Aesthetics, uzun zamandır hayalini kurdukları katlanabilir iPhone konseptini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Galaxy Z Flip, Moto Razr ve iPhone parçaları kullanılarak tasarlanan bu akıllı telefon, neredeyse her açıdan mükemmel bir katlanabilir akıllı telefona dönüşüyor.

Ekip Moto Razr’ın dayanıklı menteşe tasarımını ve batarya sistemini, Samsung Z Flip’in ekranını ve dış tasarımını ve iPhone’un donanımını kullanarak dünyanın ilk katlanabilir iPhone’unu üretti. Telefonun alt kısmı depolama ve anakart gibi parçaları bir arada tutarken üst kısım ise batarya, kamera, bluetooth modülü ve WiFi antenini bir arada tutuyor. 3 boyutlu yazıcıdan üretilen dış kasaya yerleştirilen parçalar ve ekran birleştirildiğinde ortaya her özelliği sorunsuzca çalışan bir katlanabilir telefon çıkıyor.

Yapımı 1 yıldan uzun süren bu “prototip” şimdiden onlarca Apple hayranını heyecanlandırdı bile. Hatta telefonu üreten ekibe mesaj atıp özel siparişle katlanabilir iPhone satın almak isteyen bile olduğu açıklandı. Ancak ekip şu anda böyle bir projelerinin olmadığını dile getiriyor. Şimdi ise daha iyisini yapma sırası Apple’da.