LG, IFA 2024'te yeni çamaşır makinesi kategorisini tanıttı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 19:46

Güncelleme: 09.09.2024 - 19:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Electronics, yeni çamaşır makinesini IFA 2024'te tüketicilerin beğenisine sundu.

Yeni model, şirketin en gelişmiş Yapay Zeka Direct Drive (AI DD) 2.0 teknolojisine ve Evcil Hayvan Bakım döngüsü özelliklerine sahip olmasının yanı sıra, daha büyük ve daha verimli bir kapasiteyle etkili bir yıkama performansı sunuyor.

ÇAMAŞIR TÜRÜNÜ YAPAY ZEKA İLE TESPİT EDİYOR

Şirketin gelişmiş düşük titreşim teknolojisinden yararlanan LG, 16 kilograma kadar artırılmış tambur kapasitesiyle daha büyük yükleri yıkama rahatlığını sunan 25 inç kategorisindeki ilk çamaşır makinesini sunuyor. Yeni ürün, daha büyük kapasiteye ek olarak, çamaşır makinesinin performansını artıran son teknoloji yapay zeka teknolojisini kullanıyor.

Yeni çamaşır makinesinin performansının temelinde, çamaşırların yük ağırlığını, kumaş yumuşaklığını ve kir seviyesini otomatik olarak tespit etmek için derin öğrenme teknolojisini kullanan AI DD 2.0 yer alıyor. Makine daha sonra en uygun yıkama desenini seçmek için 6Motion teknolojisini kullanıyor ve giysilerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için kumaş hasarını yüzde 10 azaltıyor.

Evcil hayvan sahipleri, 60 santigrat dereceye kadar yüksek sıcaklıkta yıkama ve dört ılık suyla durulama döngüsü sunan ve evcil hayvan kokularının yüzde 99'unu etkili bir şekilde ortadan kaldıran Evcil Hayvan Bakım döngüsü özelliğinden yararlanabiliyor.

Ayrıca yeni makine, gelişmiş performans teknolojisi ve kullanışlılık özellikleriyle çamaşır yıkama deneyimini kolaylaştırıyor. TurboWash 360 sayesinde yıkama döngüleri yalnızca 39 dakikaya düşürülebilirken ezDispense teknolojisi, bir yük için gerekli deterjan miktarını belirleyerek süreci kolaylaştırıyor.

Çamaşır makinesi toplamda 39'a kadar yıkama döngüsü sunuyor ve ayar seçiminde harcanan süreyi en aza indirmek için en sık kullanılan döngüleri ve özellikleri otomatik olarak hatırlıyor.

Kullanıcılar ayrıca tercihlerini alışkanlıklara göre özelleştirmek için Döngü Listesi Düzenleme seçeneğine de erişebiliyorlar.

Çamaşır makinesi, sessiz bir performans ve gelişmiş dayanıklılık sunmak için LG'nin Inverter DirectDrive Motorunu (şirketin gelişmiş temel bileşen teknolojisi) kullanıyor.