LG, kıvrılabilir ve bükülebilir OLED TV'lerini tanıttı

03 Ocak 2023 Salı, 13:26

LG, yeni OLED TV modellerini içeren 2023 TV serisini tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG'nin en yeni OLED TV'leri, kendinden aydınlatmalı görüntü, güçlü görüntü işleme teknolojileri, daha fazla akıllı özellikler ve hizmetler sunan güncellenmiş webOS sürümü ile bizleri karşılıyor.

LG, 10 yıl önce büyük ekranlı OLED TV modelleriyle pazara giriş yaptı ve sonrasında bu teknoloji pek çok oyuncunun alana girmesiyle değişim gösterdi. LG OLED; görüntü kalitesi, derin siyahlarla canlı, doğru renkler ve gerçeğe yakın görüntüler için sonsuz kontrast oranı üretmesiyle tanınıyor.

LG, OLED teknolojisinde kıvrılabilir LG SIGNATURE OLED R ve bükülebilir LG OLED Flex gibi modellerle farklı yapıdaki TV'leri piyasaya sunmuş oluyor. LG OLED Flex bu yıl CES 2023 İnovasyon Ödülleri'nde iki kez ödül alırken, oyun kategorisinde de En İyi İnovasyon Ödülü'nü kazandı.

LG'nin 2023 OLED serisinin en üst modelleri Z3, G3 ve C3 OLED evo TV'lerden oluşuyor. Yeni modeller, LG OLED evo teknolojisi ve yeni 6.Nesil AI İşlemci'nin hassasiyeti ve performansı sayesinde daha yüksek parlaklık ve renk doğruluğunun yanı sıra netlik ve ayrıntı sağlıyor.

En yeni Alpha serisi işlemci, daha yüksek görüntü ve ses kalitesi sağlamak için LG'nin en gelişmiş yapay zeka destekli derin öğrenme teknolojisini kullanıyor. Gelişmiş AI Görüntü, daha iyi netlik için iyileştirilmiş yükseltme ve her karede derinliği ve ayrıntıyı ortaya çıkarmaya yardımcı olan gelişmiş dinamik ton eşleme sunuyor.

Yeni LG G3 OLED evo serisindeki bir diğer önemli yenilik, parlaklığı yüzde 70'e kadar artırmak için yeni bir ışık kontrol yönetimi ve ışık arttırma algoritmaları içeren LG'nin Brightness Booster Max teknolojisi oldu. Bu teknoloji ile parlaklık, piksel bazında haritalanıyor ve kontrol ediliyor. Böylece daha keskin, daha gerçekçi görüntüler elde ediliyor.

G3 OLED evo serisi, duvarla uyum sağlayan One Wall Design tasarımına sahip. Özel olarak tasarlanmış dahili askı aparatı sayesinde duvara boşluksuz olarak monte edilerek her boyutta aynı minimalist görünümünü sağlıyor ve yaşam alanı ile mükemmel uyumu yakalıyor.

2023 LG OLED SERİSİ ÇEVREYE DAHA DUYARLI YAPIDA

2023 LG OLED serisi, üretimden imhaya kadar sürdürülebilir döngüler yaratarak çevreye daha duyarlı olacak şekilde tasarlandı.

LG OLED TV'lerde arka aydınlatma ünitesi bulunmuyor, yani her TV'nin üretimi için geleneksel bir LED TV'den daha az malzeme gerekiyor. Ayrıca, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış birçok bileşen kullanılıyor ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmış ve tek renkli baskı özelliğine sahip eko-ambalaj içinde gönderiliyor. Göz dostu 2023 LG OLED serisi, TÜV Rheinland tarafından düşük mavi ışık ve UL Solutions tarafından titreşimsiz olarak onaylanmış durumda.

2023 LG OLED serisi, güncellenmiş webOS sürümü ile daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. En güncel webOS sürümünü içeren yeni modeller, çok sayıda kişiselleştirme seçeneği ve her zamankinden daha fazla kullanım kolaylığı sunan yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arabirimi sunuyor.

Yeni LG OLED serisi, Dolby Vision ve Dolby Atmos'un görüntü ve ses geliştirme özelliklerini destekliyor. Bu yılın LG TV'leri, DTS:X tarafından desteklenen IMAX enhanced formatında çok kanallı surround ses sunarak en yeni LG sound bar modelleri ile entegrasyon sunuyor.

Kendinden aydınlatmalı piksel teknolojisi ile üstün oyun deneyimini sunan yeni LG OLED serisi, 0,1 milisaniye tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve 4 adede kadar HDMI2.1a uyumlu bağlantı noktasına sahip. LG OLED ayrıca, kullanıcıların oyun türü ekran ön ayarları gibi oyuna özgü özellikleri hızlı bir şekilde seçmesine ve bunlar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan Oyun Yöneticisi menüsünü de içeriyor. G-SYNC, FreeSync Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarlarına Oyun Yöneticisi menüsünden kolaylıkla erişilebiliyor.

LG'nin son teknoloji ürünü 2023 OLED serisi, 5-8 Ocak'ta CES 2023'te şirketin standında sergilenecek.

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