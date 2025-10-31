Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Yapay zeka destekli asistan Meta AI, Türkiye için de kullanıma sunuldu. Türkçe dil desteğine sahip olan asistan, ile metin, görsel oluşturma ya da onları hareketli hale getirmek gibi imkanlar sunuyor.

Meta AI, aktarılana göre 200'den fazla ülkede kullanımda ve aylık 1 milyar aktif kullanıcısı var.

Yapay zeka asistanı, öneriler sunabiliyor belirlenen görevlerin nasıl yapılacağına dair tüyolar veriyor, kodlama ve ödev gibi konularda yardımcı olabiliyor. Meta'ya göre

Meta AI kullanıcıların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma süreçlerini destekleyerek her anı daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.