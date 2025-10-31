Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

31.10.2025 20:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu

Kademeli olarak ülkelere açılan Meta AI, Türkiye'de Türkçe dil desteği ile kullanıma sunuldu.

Yapay zeka destekli asistan Meta AI, Türkiye için de kullanıma sunuldu. Türkçe dil desteğine sahip olan asistan, ile metin, görsel oluşturma ya da onları hareketli hale getirmek gibi imkanlar sunuyor. 

Meta AI, aktarılana göre 200'den fazla ülkede kullanımda ve aylık 1 milyar aktif kullanıcısı var.

Yapay zeka asistanı, öneriler sunabiliyor belirlenen görevlerin nasıl yapılacağına dair tüyolar veriyor, kodlama ve ödev gibi konularda yardımcı olabiliyor. Meta'ya göre  

Meta AI kullanıcıların öğrenme, üretme ve bağlantı kurma süreçlerini destekleyerek her anı daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka #Meta Facebook #Meta AI

İlgili Haberler

App Store fiyatları güncelleniyor! Uygulamalara zam gelebilir
App Store fiyatları güncelleniyor! Uygulamalara zam gelebilir Apple, geliştiricilere gönderdiği yeni bir mesajda App Store'daki uygulama ve uygulama içi satın alım fiyatlarını 3 ülke için güncelleyeceğini bildirdi.
En çok akıllı telefon satan marka Samsung oldu
En çok akıllı telefon satan marka Samsung oldu Akıllı telefon satışları noktasında rekabet Apple ve Samsung arasında gerçekleşiyor. En çok satan telefon markası ikisinden biri oluyor.
Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 7 oyun ücretsiz olacak
Xbox Game Pass'te hafta sonu boyunca 7 oyun ücretsiz olacak Xbox Game Pass için 2 günlüğüne 7 oyun ücretsiz olarak oynanabilecek.