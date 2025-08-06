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Stüdyo kalitesinde müzik üretebilen yapay zeka hizmeti Eleven Music

Stüdyo kalitesinde müzik üretebilen yapay zeka hizmeti Eleven Music

6.08.2025 19:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Stüdyo kalitesinde müzik üretebilen yapay zeka hizmeti Eleven Music

ElevenLabs tarafından tanıtılan Eleven Music, söylendiğine göre yapay zeka ile stüdyo kalitesinde ve ticari olarak kullanıma uygun müzikler üretmeyi sağlıyor.

Ses odaklı bir yapay zeka girişimi olan ElevenLabs, yeni hizmetini duyurdu. Eleven Music sayesinde stüdyo kalitesinde müzikler üretmek mümkün oluyor. Yapay zeka ile üretilen bu müzikler telif bariyerine de takılmıyor. 

Şirket, ''Milyonlarca geliştirici, içerik üreticisi ve işletmeyi güçlendiren yapay zeka ses modelleri ve ürünleri'' ürettiklerini söylüyor ve düşük gecikmeli konuşma aracılarından seslendirme ve sesli kitaplar için yapay zeka ile sesler üretilebildiğini aktarıyor.

ElevenLabs, sistemdeki modeli hukuki sorun yaşamadan eğitmek için bazı ajanslarla işbirliği de kurmuş. Burada şimdilik Merlin Network ve Kobalt Music Group ile anlaşan şirket, 20 farklı şirketin sisteme erken erişim sağladığını ve büyük şirketlerin de ilerleyen dönemde katılabileceğini aktarıyor.

İlgili Konular: #müzik #Yapay zeka #yapay zeka algoritması

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