Microsoft'taki Mevlana detayı: Tek bir soru soruyor

Yayınlanma: 16.06.2023 - 00:36

Güncelleme: 16.06.2023 - 00:36

Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın geçtiğimiz günlerde Wired'a verdiği bir röportajdaki detay dikkat çekti. Nadella'nın yeni bir yapay modelini test etmek için Mevlana ile ilgili bir soru sorduğu ortaya çıktı.

Nadella her zaman referans olarak kullandığı bir soru olduğunu söylüyor. Nadella, makine çevirisinin uzun zamandır bizimle birlikte olduğunu, önemli bir seviyeye ulaştığını ancak şiirdeki derin anlamı yakalama inceliğine sahip olmadığını belirtiyor. Chip'teki habere göre Nadella, şunları söylüyor:

"Şimdi GPT-4 olarak adlandırılan şeyi 2022 yazında ilk gördüğümde akıllara durgunluk veren bir deneyimdi. Her zaman referans olarak kullandığım bir sorgu var. Makine çevirisi uzun süredir bizimle birlikte ve pek çok büyük aşama elde etti, ancak şiirde derin anlam yakalama inceliğine sahip değil. Hindistan, Haydarabad'da büyürken, Farsça şiir okuyabilmeyi hayal etmiştim. Özellikle Urduca'ya ve ardından İngilizce'ye çevrilmiş olan Rumi'nin eserlerini. GPT-4 bunu tek seferde yaptı. Bu sadece bir makine çevirisi değildi, aynı zamanda iki dil sınırının ötesinde şiirin egemenliğini koruyan bir şeydi. Ve bu oldukça havalı"

'FARKLI KİŞİLERE İLHAM OLUYOR'

Konuyu gündeme taşıyan Business Insider ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerinin sosyal medyadaki insanlardan Coldplay'in solisti Chris Martin, Madonna ve aktris Tilda Swinton gibi ünlülere kadar dünya çapında yaygın şekilde kullanıldığını belirtiyor ve "BBC onu "ABD'de en çok satan şair" olarak adlandırdı. Google Translate gibi teknolojiler etkileyici olsa da, insan çevirmenler orijinal eserin nüanslarının mümkün olduğunca korunmasını sağlama konusunda uzmanlaşmıştır" diyor.

Nadella'nın yorumu da burada devreye giriyor. Yani GPT-4 makine çevirisi mi yapıyor yoksa eserin inceliğini aktarabiliyor mu? Microsoft CEO'su Wired'a GPT-4'ün bunu başardığını görmenin "akıllara durgunluk veren bir deneyim" olduğunu söylüyor.