Milyonlarca kişiye ulaşan Bluesky, popüler içerikleri gösteriyor

Bluesky için yeni test edilmeye başlanan popüler içerikler bölümü, İngilizce desteğiyle karşımıza çıkıyor.

Milyonlarca kişiye ulaşan Bluesky, popüler içerikleri gösteriyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:08

Bluesky kısa bir süre önce 20 milyon kullanıcıya yaklaşmıştı. X rakibi olarak piyasaya çıkan Bluesky için platformun direkt içindeki en popüler içerikleri gösteren bir arayüz denenmeye başlandı. Sadece mobil taraf için değil aynı zamanda müsaüstü versiyon için de denenen bu arayüz, mevcut olarak İngilizce'ye destek veriyor.

BLUESKY İÇİN YENİ POPÜLER İÇERİKLER ARAYÜZÜ

Bu arayüz adından da anlaşılacağı gibi popüler içeriklere kolayca erişmeyi sağlıyor. Bu özellik kullanıcılar tarafından ayarlar kısmından kapatılıp açılabilen bir yapıya sahip olacak. 

Öte yandan, gizlenen ya da filtrelenen kelimeler veya konular da göstermeyecek.

Mobil tarafa kısa bir süre önce Bahsedenler bölümü gelmişti, yanıtlar ve etiketlenen konuşmaların görülmesini sağlayan bu bölüm, X'tekine benziyor.


Etiketler: #Bluesky #Twitter alternatifi Bluesky #Twitter rakibi Bluesky

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